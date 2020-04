Sprockhövel: Silbernetz-Idee hilft vereinsamten Senioren

Sprockhövel Der Humanistische Verband präsentiert auch in Sprockhövel einen telefonischen Ausweg aus der Isolation für ältere Menschen.

In Zeiten der Corona-Pandemie und der in der Folge vorgeschriebenen Kontakteinschränkungen besonders für Menschen, die älter sind und Vorerkrankungen haben, ist Einsamkeit ein weit verbreitetes Phänomen. Aber es entstehen Initiativen, die da wirksam Abhilfe schaffen wollen. Die Seniorenunion Sprockhövel unterstützt Silbernetz, eine Idee für ältere Menschen, die sich alleine und einsam fühlen. Einfach anrufen, anonym, vertraulich, kostenlos: 0800 4 70 80 90 - ein Team erfahrener Lebensbegleiter hört zu, gibt Tipps und schenkt dem Anrufer das Gefühl, mit seinen Problemen und Belastungen nicht allein zu sein.

Kooperation mit Humanistischem Verband

Der Arzt Dr. Klaus Befelein, Mitglied der Sprockhöveler Seniorenunion und Initiator auf Sprockhöveler Ebene, führt hierzu aus: "Berechnungen von Silbernetz zufolge sind in Deutschland rund acht Millionen Menschen im Alter zwischen 60 und 99 Jahren wenigstens einen Teil ihrer Zeit von Einsamkeit oder Isolation betroffen. Einsamkeit trifft viele ältere Menschen, und sie schleicht sich oft unmerklich ins Leben ein. Einsamkeit kann krank machen, und je länger sie andauert, desto schwerer kann der Weg hinaus werden." Silbernetz, ein Projekt in Kooperation mit dem Humanistischen Verband Deutschland Berlin-Brandenburg, ist ein Hilfs- und Kontaktangebot für ältere Menschen in Deutschland. Vereinsamte, isolierte ältere Menschen können einfach mal reden, gerade jetzt in der Corona-Krise, so die Initiatorin Elke Schilling.

Weg aus der Isolation

Mit einem mehrstufigen Ansatz bahnt Silbernetz vereinsamten Älteren einen Weg aus der Isolation. Dabei besteht kein Risiko für Interessierte, Kontrolle über sich selbst abzugeben: Silbernetz ermöglicht anonyme Kontaktaufnahme, den schrittweisen Wiederaufbau persönlicher Verbindung sowie die Vernetzung zu zahlreichen Angeboten für ältere Menschen in ihrem Umfeld und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Am Ende könnte dank der Silbernetz-Nummer der Kontakt zu neuen Menschen stehen.