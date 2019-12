Sprockhövel: Radfahrer fordern mehr Beachtung in der Stadt

„Wie kann das sein, dass ein Radschutzstreifen auf der L58 auf Wuppertaler Gebiet eingezeichnet, auf Sprockhöveler Boden aber angeblich nicht möglich ist“, fragt das Ehepaar Ruth und Rainer Dahlhaus.

Direkt hinter dem Ortseingangsschild hört der Radweg auf

Direkt hinter dem Ortseingangsschild hört der Radweg schlagartig auf. Schon einmal war eine Anregung der Grünen, auf der Straße einen Radweg zu schaffen, von den Verantwortlichen abgelehnt worden. Jetzt haben sich die beiden Sprockhöveler mit schriftlichen Vorschlägen an die Stadtverwaltung gewandt.

„Wir wollen gar keine teuren und langwierigen Baumaßnahmen. Wir wissen, dass Sprockhövel knapp bei Kasse ist. Aber, wir fragen uns, warum nur in unserer Stadt das Auto noch immer oberste Priorität hat und Radler – auch im Sinne des Klimaschutzes – nicht zumindest die gleiche Bedeutung wie Autofahrer genießen“, fragt Rainer Dahlhaus.

Die beiden haben sich Elektroräder angeschafft und fahren mit Passion

Die beiden haben sich Elektroräder angeschafft und sind mittlerweile passionierte Radler. Auch, was ihre Einkäufe betrifft, lassen sie den Pkw zu Hause und kaufen mit dem Rad ein. Aber da stoßen sie auf der L58 immer wieder an ihre Grenzen. Denn während rechts und links der Straße noch Platz ist, um Pkw parken zu lassen, ist für die Radler nicht einmal ein Schutzstreifen auf die Straße gezeichnet.

„Viele Nachbarstädte sind da deutlich weiter. Auch in Gevelsberg ist ein Fahrradschutzstreifen Richtung Sprockhövel aufgemalt, der aber auf Sprockhöveler Gebiet abrupt aufhört“, ärgert sich das Ehepaar. „Wir meinen, dass muss sich ändern.“ Das Ehepaar formulierte seine Ideen ausführlich und ging mit der Vorlage in der vergangenen Woche in den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden. Dort sei kurz diskutiert worden, man habe die Angelegenheit dann aber weitergeleitet an den Verkehrsausschuss, der sich mit der Problematik befassen sollte.

Schwierigkeit: Die L58 ist bei Bedarf eine Autobahnumleitung

Es sei aber schon von Seiten der Stadt angedeutet worden, dass die Durchführung der Pläne schwierig sei, weil die L58 ja bei Bedarf eine Autobahnumleitung sei. „Aber wir wollen Wohn- und Lebensqualität und wohnen doch nicht an einer Autobahnumleitung“, sagt Ruth Dahlhaus. Sie schlägt mit ihrem Ehemann vor, dass einfach auf der Straße neben den Parkstreifen für Autos, eine gestrichelte Linie mit einem Radfahrersymbol als Schutzstreifen für Radfahrer aufgetragen wird. Und das nur einseitig von Wuppertal kommend in Richtung Haßlinghauser Rathaus.

In Gegenrichtung sei der Fußgängerweg auf der Mittelstraße Richtung Wuppertal so breit, dass man dort eine Markierung für Radfahrer auftragen und unter den Schildern ein zusätzliches Radfahrersymbol anbringen könnte. „Denn man hat uns schon gesagt, das die Mittelstraße wohl zu schmal sei, um beidseitig einen Radweg einzuzeichnen“, erklärt Ruth Dahlhaus. Das „Integrierte Handlungskonzept“ der Stadt helfe da nicht weiter. Denn es empfiehlt, aufgrund des hohen Pkw- und Lkw-Aufkommens den regionalen Radweg zu benutzen, der parallel zur Mittelstraße verläuft.

Sprockhövel in Richtung fahrradfreundliche Stadt umdenken

Da abseits der Mittelstraße zu fahren nütze aber nichts, wenn man zum Beispiel Schuhe zur Reparatur bringen muss, eine Batterie für eine Fernbedienung braucht, am Ärztehaus ein Rezept abholen möchte oder drei Kugeln Eis kaufen wolle. „Es muss doch auch in Sprockhövel möglich sein, in diesen Zeiten in Richtung fahrradfreundliche Stadt umzudenken“, betont das Ehepaar und ist auf die Antwort der zuständigen Stellen gespannt.