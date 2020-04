Sprockhövel: Packstation der Post an der Beisenbruchstraße

Sprockhövel Das Unternehmen DHL ist nach Einrichtungen an der Mühlenstraße und am Rathausplatz jetzt auch nahe Lidl mit seinen Automaten vertreten

Der Paketdienstleister DHL hat jetzt eine weitere Paketstation in Niedersprockhövel eingerichtet, verkehrs- und einkaufsgünstig an der Beisenbruchstraße 4 in der Nähe des Discounters Lidl gelegen. Es ist die dritte Einrichtung dieser Art in Sprockhövel - die anderen Packstationen befinden sich an der Mühlenstraße 2a ebenfalls in Niedersprockhövel sowie in Haßlinghausen am Rathausplatz 10.

Kapazität von 110 Fächern

Insbesondere durch den stetig wachsenden Online-Handel ist das Paketaufkommen landesweit rasant gewachsen. Andererseits sind Empfänger von Paketen über den Tag nicht immer für die Zusteller erreichbar, und Versender finden nicht immer einen stationären Paketshop in ihrer Nähe, der bei Bedarf auch in den späten Abendstunden geöffnet ist. Die neue Paketstation mit der Anmutung eines gelben Schrankystems ist ab sofort rund um die Uhr (wie die meisten Stationen dieser Art) für Kunden verfügbar, sie können ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst nach Firmeninformation 110 Fächer.

Unabhängig vom klassischen Zustelldienst

Die Kunden können sich somit unabhängig machen von der Begegnung mit dem klassischen Zustellerdienst, bis zum nächsten Jahr will das Unternehmen DHL die Zahl der Packstationen von derzeit 4500 auf rund 7000 bundesweit erhöhen. Es gibt aber weiterhin die Möglichkeit, Päckchen und Pakete in rund 24.000 Filialen und Paketshops abzugeben und auch dort direkt zu empfangen.

Digitales Verfahren

Wer den neuen Service nutzen möchte, muss sich zunächst anmelden über eine eigens eingerichtete App, über die das Unternehmen alle Paketdienstleistungen bündeln möchte. Nähere Informationen bekommen Interessierte im Internet. Nur wer über die Packstation Päckchen und Pakete versenden möchte, muss sich vorher nicht registrieren lassen. Im Internet besteht für die Postkunden zudem die Möglichkeit, nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops und natürlich die Standorte der Packstationen in der gesamgten Republik zu erfahren.