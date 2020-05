Sprockhövel: Mit diesen Kandidaten geht die SPD in die Wahl

Sprockhövel. Die Vertreterversammlung der SPD Sprockhövel fand unter Auflagen in der Glückaufhalle statt. Das sind die Kandidaten für die Kommunalwahl 2020:

Der Stadtverband der SPD Sprockhövel bereitet sich unter Corona-Bedingungen auf die Kommunalwahl vor. Die Sozialdemokraten haben ihre Kandidaten für den 13. September nominiert.

Die Vertreterversammlung der Sozialdemokraten fand dafür unter strengen Hygieneauflagen in der Glückaufhalle statt.„Bislang müssen wir davon ausgehen, dass die Kommunalwahl am 13. September stattfindet. Das Land hat dazu bislang keine anderen Signale gesendet“, erklärt die Stadtverbandsvorsitzende Marion Prinz. In mehreren Wahlgängen an Einzeltischen und mit Gesichtsmasken wählten die 25 Vertreter der SPD-Ortsvereine die Kandidaten für die 16 Stadtrats-Wahlbezirke und die Kreistagswahl.

Kandidaten in den 16 Wahlbezirken

Für die SPD antreten werden: Volker Sonnenschein (Wahlbezirk 01), Holger Hiby (Wahlbezirk 02), Jakob Neuhaus (Wahlbezirk 03), Jennifer Prinz (Wahlbezirk 04), Marion Prinz (Wahlbezirk 05), René Sobisch (Wahlbezirk 06), Wolfgang Bammel (Wahlbezirk 07), Gerd Fischer (Wahlbezirk 08), Lutz Frühauf (Wahlbezirk 09), Markus Gronemeyer (Wahlbezirk 10), Hans-Joachim Müller (Wahlbezirk 11), Manuel Traber (Wahlbezirk 12), Wolfram Junge (Wahlbezirk 13), Ole Roßberg (Wahlbezirk 14), Marion Krohn (Wahlbezirk 15) und Udo Unterieser (Wahlbezirk 16). Für den Kreistag treten Annegret Bammel und Wolfram Junge an.

Ihren Bürgermeisterkandidaten hatten die Sozialdemokraten bereits im September nominiert: Volker Hoven tritt gemeinsam für die SPD, FDP und WfS an. Ab Ende des Monats werden die Kandidaten auf der Internetseite der SPD in Videoporträts vorgestellt.