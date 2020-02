Ungewöhnlich großer Andrang herrschte am Freitag im Lesercafé der WAZ: Die Leserinnen und Leser waren interessiert, untereinander und mit ihrer Tageszeitung über das Coronavirus und die Berichterstattung in den verschiedenen Medien zu sprechen.

Bedürfnis nach seriöser Information wächst

In dem Maße, wie das Virus räumlich näher an den Ennepe-Ruhr-Kreis rückt, wächst auch das Bedürfnis der im Café Metamorphose versammelten Zeitungsleser, alles über das richtige Verhalten im Umgang mit der unsichtbaren Gefahr in Erfahrung zu bringen. „Natürlich informiere ich mich täglich“, sagte Isa Zinkler. Sie konsultiert einen öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal ihres Vertrauens, „aber über die WAZ erfahre ich eben auch, ob es in meiner Nachbarschaft bereits zu Infektionsfällen gekommen ist.“ Auch Roland Kosmehl setzt auf Information. „Anfangs, als es sich allein um ein chinesisches Problem gehandelt hat, war es mir manchmal zu viel mediale Aufmerksamkeit“, findet er. „Doch mittlerweile breitet sich das Virus aus und die Lebensbereiche, die von dem Virus berührt werden, werden ja auch immer mehr.“

Orientierung an fachlichen Autoritäten

Alle Gäste des Lesercafés fühlen sich grundsätzlich gut informiert, aber man müsse auch aufpassen, zwischen seriöser Aufklärung und irreführenden Artikeln und Meinungsäußerungen, die oftmals in Gestalt von Verschwörungstheorien daher kommen, zu unterscheiden. Dirk Schulz erwähnte einen Bericht in den sozialen Medien. Das mediale Angebot an Nachrichten und Verhaltenstipps stößt bei den Diskutanten auf positive Resonanz. „Die Orientierung an fachlichen Autoritäten ist dabei wichtig“, meinte Erich Bühren. So erklärte sich der Haßlinghauser grundsätzlich bereit, den Äußerungen und Einschätzungen etwa von wissenschaftlichen Kapazitäten großer Kliniken in Deutschland und des Robert Koch Instituts zu glauben. „Sachliche Mitteilungen tragen dann ja auch dazu bei, dass ich mich ruhiger mit dem Virus auseinander setzen kann – ohne hysterisch zu werden“, sagte Gerdi Wagner. „Einschränkungen im Alltag will ich nicht hinnehmen.“

Hamsterkäufe im Supermarkt

Hysterie, das war ein besonderer Aspekt bei der Betrachtung. Viele Mitbürger auch in Sprockhövel scheinen bei der Auseinandersetzung mit dem Virus zum Schluss zu kommen, auch über gesundheitliche Vorsorge hinaus Vorkehrungen wie in Krisenzeiten treffen zu müssen. Alexander Karsten berichtete von leeren Konservenregalen beim Discounter, Rita Gehner hat registriert, dass die Belieferung mit wichtigen Medikamenten auch schon mal länger dauern kann. „Ich stelle fest, dass man etwa bei der mittelfristigen Planung von Reisen bereits denkt: Vielleicht besser stornieren?“, sagte Egbert Buchholz. „Wenn die Enkelin in die USA fliegt, schwingt neuerdings der doch wahrscheinlich unbegründete Gedanke mit, ob sie wohl gesund wieder kommt“, so Rita Gehner. Irgendwo, stellten sie Leser fest, beeinflusse das Coronavirus das Denken. Martin Debold, von Beruf Mediziner, wollte sich auf solche Überlegungen nicht einlassen: „Jährlich sterben weltweit 400.000 Menschen an Malaria, darüber spricht niemand. Ich glaube, wir nehmen das Virus angemessen ernst.“

INFO



Das Coronavirus hat den Ennepe-Ruhr-Kreis bislang zwar nicht erreicht, dennoch herrscht höchste Wachsamkeit. Der Krisenstab in Schwelm ist in Alarmbereitschaft versetzt.

„Mit diesem Infektionsimport nach Nordrhein-Westfalen sowie mit Infektionsketten, die näher an den Ennepe-Ruhr-Kreis heran rücken, war mit Blick auf ähnliche Erkrankungen und ihre Verläufe zu rechnen. Niemand konnte und kann ausschließen, dass es weitere Fälle geben wird. Dies gilt natürlich auch für unsere Region“, sagt Dr. Sabine Klinke-Rehbein, Amtsärztin in der Kreisverwaltung.