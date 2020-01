Sprockhövel/ Hattingen. Ein Anwohner in Sprockhövel alarmiert die Feuerwehr. Den befürchteten Waldbrand finden die Einsatzkräfte nicht, aber etwas anderes - in Hattingen

Sprockhövel: Lagerfeuer ruft Feuerwehr und Polizei auf Plan

Ein Feuerschein in der Ferne rief am 1. Januar die Feuerwehr Sprockhövel auf den Plan. Gegen 17 Uhr hatte ein Anwohner am Gedulder Weg den Schein gesehen und die Retter alarmiert. Der Meldung zur Folge sollte sich dieser Feuerschein in Waldnähe befinden, teilt die Feuerwehr Sprockhövel mit.

Aufgrund der Meldung und der ungenauen Ortsangabe rückten 26 ehrenamtliche Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge zum gemeldeten Brand aus.

Die Erkundungen ergaben aber, dass auf einem Hattinger Grundstück, unweit der Stadtgrenze zu Sprockhövel, ein Lagerfeuer abgebrannt wurde. Der Eigentümer wurde durch die ebenfalls anwesende Polizei zum Löschen des Feuers aufgefordert.

Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war dadurch nicht notwendig.