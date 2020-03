Sprockhövel wird 50 Jahre alt – ein guter Anlass, sich auch mit den künstlerischen Seiten der Stadt zu befassen. Interessierte stoßen dabei auch an Orten auf Kunstwerke, wo man sie überhaupt nicht vermutet. Etwa in der Sparkasse in Haßlinghausen, wo Schliff-Fenster und ein Amtswappen-Mosaik der Künstler und Kunsthandwerker Karl Hellwig und Karl Hirsch zu besichtigen sind.

Karin Hockamp hat Geschichte der Fenster festgehalten

Der Haßlinghauser Glaskünstler Udo Unterieser hat auf die besonderen Fenster in dem Kreditinstitut aufmerksam gemacht. „Ich war vor vielen Jahren Mitarbeiter von Hirsch und wurde Zeuge, wie vor fast 20 Jahren diese Fenster als – so empfunden – unmoderne Relikte im Zuge einer energetischen Sanierung fast vernichtet worden wäre“, berichtet Unterieser. Das Unglück konnte damals abgewendet werden, Unterieser überzeugte die Sparkassenleitung vom Wert der Glasarbeiten, so dass die Glaskunst noch heute für jeden Besucher der Sparkasse zu betrachten ist. Die frühere Stadtarchivarin Karin Hockamp, bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte Sprockhövels, hat mit Unterstützung Unteriesers und des Sparkassenvorstands Christoph Terkuhlen einen Aufsatz in einem Sammelband geschrieben, in dem die Geschichte der Haßlinghauser Schliff-Fenster aufgearbeitet wird.

Perfektes Team Hellwig und Hirsch

Die Glasschliff-Fenster in der Sparkasse Haßlinghausen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Demnach ließ das damals noch als Amtssparkasse bezeichnete Haus 1957 die Schliff-Fenster und ein Mosaik mit dem Amtswappen für ihren Neubau von den ortsansässigen Karl Hellwig und Karl Hirsch, einem wie Hockampf schreibt, „perfekten Team“ anfertigen. Es war die Zeit des wirtschaftlichen wie künstlerischen Neubeginns, „sie kombinierten die sachlich-reduzierte Formensprache der Nachkriegszeit mit solidem Kunsthandwerk“, schreibt Karin Hockamp.

Beide Männer waren keine gebürtigen Sprockhöveler, sondern stammten aus Böhmen und dem Bayerischen Wald. Im Jahr des Sparkassenbaus hatte sich Karl Hirsch mit einer Werkstätte für Glasveredelung und Mosaik an der heutigen Mittelstraße selbstständig gemacht, Flachglasscheiben mit Schleifmattierungen und und Kunstschliff waren sehr gefragt und Hirsch lieferte seine Produkte in den gesamten westdeutschen Raum und ins Ausland. Hellwig arbeitete für Hirsch.

Säen, Ernten, Sparen

Ursprünglich waren es sieben Schliff-Fenster, die die beiden für die Sparkasse herstellten. „Die Symbolik der Schliffe steht in Beziehung zur Funktion des Gebäudes“, schreibt Hockamp. Die äußeren Scheiben links und rechts enthalten untereinander die Worte Säen, Ernten, Sparen, als Selbstverpflichtung der Amtssparkasse. Die mittlere Scheibe zeigt den Lebensbaum, die anderen Scheiben sind figürliche Allegorien der Hauptgewerbezweige im damaligen Amt Haßlinghausen: Landwirtschaft, Handwerk, Bergbau und Industrie. Karin Hockamp schreibt, das Industrie-Fenster habe bei einer Sanierung 1997 einen Riss bekommen und lagere seitdem im Keller des Gebäudes. So besteht das mittlere Fenster heute aus klarem Glas.

Wie die Künstler arbeiteten

Die Gläser haben eine Größe von je 80 mal 200 Zentimeter. Sie wurden, so schreibt es Karin Hockamp, auf etwa sechs Millimeter Spiegelglas geschliffen. Die Schleifarbeiten an den Fenstern wurden mit einer biegsamen Welle ausgeführt. Die unterschiedlichen Grautöne erzielten die Künstler mit Flächen- und Zeilenmattierungen sowie mit Keilschliffen. Die Keilschliffe wurden dann poliert, um die Linienführung zu betonen. Die Fachleute benutzten Schleifsteine und Kugeln unterschiedlicher Gradierungen und Polierscheiben. „Alle Schleifarbeiten wurden unter fließendem Wasserfilm ausgeführt“, notiert Hockamp.

INFO

Udo Unterieser ist Mitglied des Stadtrates und war früher Mitarbeiter der Werkstatt Hirsch.

1993 war der Haßlinghauser Mitgründer der Kunst- und Kulturinitiative Sprockhövel. Es gelang ihm 2007 zusammen mit der Sparkassenleitung, beide Zielvorgaben, die energetische Sanierung und den Erhalt der Kunstwerke, in Einklang zu bringen.