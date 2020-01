Sprockhövel. Beim Gerätehaus-Neubau für die Feuerwehr Sprockhövel gibt es Ärger: Der Bund der Steuerzahler zieht die Wirtschaftlichkeit des Baus in Zweifel.

Sprockhövel: Hat die Stadt bei Feuerwehr-Neubau geklüngelt?

Hat die Stadt Sprockhövel Handwerker mit Feuerwehrzugehörigkeit beim Bau des neuen Gerätehauses in Niedersprockhövel bevorzugt? Der Bund der Steuerzahler (BdSt) wundert sich, dass etwa die Ausschreibung für den Gerüstbau nicht öffentlich erfolgt ist.

Den Zuschlag dafür hatte die Gevelsberger Gerüstbau-Firma Ziebs bekommen, deren Inhaber der Sohn des ehemaligen Feuerwehr-Präsidenten Hartmut Ziebs ist. „Beim Gerüstbau gibt es doch einen großen Markt. Dass es dort keine öffentliche Ausschreibung gegeben hat, ist schon sehr merkwürdig“, sagt Haushaltsexperte vom Bund der Steuerzahler Markus Berkenkopf.

Neues Feuerwehrhaus in Sprockhövel kostet 1,4 Millionen Euro

An der Hiddinghauser Straße entsteht gerade für insgesamt 1,4 Millionen Euro das neue Niedersprockhöveler Feuerwehr-Gerätehaus. Bauherrin ist die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel, der städtische Eigenbetrieb für Immobilien.

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses seien etwa zwei Drittel der Aufträge öffentlich ausgeschrieben worden, heißt es von der Stadt. Der Rest – so etwa auch der Auftrag für den Gerüstbauer – sei „beschränkt“ vergeben worden. In einer öffentlichen Ausschreibung hatte der Elektrotechniker Marc Stoltenberg den Zuschlag bekommen, der gleichzeitig Löschzugführer in Haßlinghausen ist.

Ausschreibungen sollen fairen Wettbewerb garantieren

Damit ein fairer Wettbewerb unter den Handwerker entstehen kann, müssen Aufträge ab einem bestimmten Volumen – in Sprockhövel sind das je nach Handwerkerleistung 30.000 bis 100.000 Euro – öffentlich in Tageszeitungen, Fachpublikationen und dem Internet ausgeschrieben werden.

Städte sind gehalten, das nach ihrer Ansicht wirtschaftlichste Angebot auszuwählen. Wenn der Auftrag unter den festgelegten Schwellenwerten liegt, darf auch beschränkt ausgeschrieben werden. Dabei meldet sich die Stadt selber bei mehreren nach ihrem Ermessen geeigneten Kandidaten und wählt dann das beste Angebot aus.

Keine Gesamtvergabe, sondern rund 30 Einzel-Vergaben

Etwa 30 Aufträge wird die Stadt am Ende rund um den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses ausgeschrieben haben, in der Regel auf Plattformen, wie dem Deutschen Ausschreibungsblatt. „Die Unternehmen wissen, wie sie uns finden“, sagt ZGS-Chef Ralph Holtze.

Die ZGS zeigt sich auf Nachfrage an vielen Stellen zugeknöpft. So soll etwa geheim bleiben, wie viele Bewerber es jeweils für die Aufträge gegeben hat. „Über die einzelnen Gewerke geben wir keine Auskunft“, sagt Ralph Holtze. Er verbittet sich, dass die Redaktion bei den betroffenen Unternehmen nachfragt.

Firmen zeigen sich gelassen: „Keinen Vorteil als Feuerwehrmann“

Beide Firmen zeigen sich dagegen auf Nachfrage gelassen. Gerüstbau Ziebs arbeitet nach eigenen Angaben demnach häufiger mit der Stadt Sprockhövel zusammen. „Wir waren einfach die günstigsten“, sagt Senior-Chef Hartmut Ziebs. Vorteile für Feuerwehrleute habe es nach seiner Ansicht nicht gegeben. Marc Stoltenberg von Elektrotechnik Stoltenberg betont ebenfalls, dass er keine Vorteile genossen habe, nur weil er der Feuerwehr angehört. Der Elektrotechniker hatte eine öffentliche Ausschreibung gewonnen.

Für den Bund der Steuerzahler bleibt die Frage, ob für den Bau des Feuerwehrhauses die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund gestanden hat. „Warum ist der Bau nicht insgesamt, sondern die vielen Aufträge einzeln ausgeschrieben worden? Hätte die Stadt anstatt eines eigenen Neubaus nicht auch eine öffentlich-rechtliche Partnerschaft eingehen können? Es geht schließlich um Steuergelder.“

ZGS-Chef: Gute Auftragslage bei Handwerkern verteuert Bau

„Ein Gesamtvolumen vergeben wir nie“, sagt Ralph Holtze. „Die Generalunternehmer wollen auch Geld verdienen. Wenn man einzelne Aufträge ausschreibt, ist das meistens günstiger.“ Derzeit sei das allerdings so nicht. Der Grund: die gute Auftragslage bei den Handwerkern. Deshalb sei der Bau des Feuerwehrgerätehauses auch teuerer geworden als geplant.

Auch eine öffentlich-private Partnerschaft – dabei baut die Stadt nicht selber, sondern mietet das Haus – sei nicht infrage gekommen. Dabei kann das laut Bund der Steuerzahler für Städte gerade in den Folgejahren deutlich günstiger sein. „Da halte ich nichts von“, sagt Ralph Holtze, der mit seiner 20-jährigen Berufserfahrung in der Bauwirtschaft argumentiert. „Auch da geht’s ums Geldverdienen. Und das mache ich lieber im eigenen Haus.“