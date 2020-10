Sprockhövel: Dampf-Bahn-Club beendet seine Corona-Saison

Mit einem leichten Rattern geht es langsam in die Kurve, dann wird wieder richtig „Dampf gelassen“. Ein lauter Pfiff – und schon winken noch am Bahnsteig wartende Besucher den Glücklichen in den Dampfloks des Dampf-Bahn-Clubs Sprockhövel zu, der am Tag der deutschen Einheit einen Extra-Fahrtag anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stadt Sprockhövel veranstaltet.

Corona-Schilder beim Dampf-Bahn-Club Sprockhövel weisen auf die besonderen Regeln infolge der Corona.Pandemie hin. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Corona hat das Vereinsleben der Dampfbahner auf den Kopf gestellt

Normalerweise gibt es jährlich sechs Besuchertage auf der personenbefördernden Garteneisenbahn-Anlage, doch die Corona-Pandemie hat auch das Vereinsleben der Dampfbahner auf den Kopf gestellt, in diesem Jahr gab es nur vier – inklusive dieses Extra-Fahrtages. Umso glücklicher sind viele Dampfbahn-Freunde über den Sonder-Termin an diesem 3. Oktober. Zwischen 11 und 17 Uhr kommen trotz unsteter Wetterverhältnisse rund 150 Besucher. So auch Dirk und Renate Borggrefe aus Gevelsberg, die mit ihrem dreijährigen Enkel Tamino beim Dampf-Bahn-Club Sprockhövel vorbeischauen.

„So etwas Schönes haben wir bei uns einfach nicht“, schwärmt die Rentnerin unter ihrem Regenschirm und winkt ihrem begeisterten Enkel zu, der mit seinem Großvater gerade die erste von zwei Runden auf der Dampf-Lok hinter sich hat. „Durch Zufall haben wir im letzten Jahr das Gelände hier entdeckt und Tamino war sofort begeistert“, sagt Renate Borggrefe. Seitdem stehen die Termine der Ausfahrten fest im Freizeit-Kalender des Trios.

Ein Weichensteller mit Schutzmaske. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Für diesen Extra-Fahrtag alles umgekrempelt

Wegen der Corona-Pandemie allerdings „haben wir für diesen Extra-Fahrtag alles umgekrempelt“, sagt Aloys Bauerdick, erster Vorsitzender des Vereins. In enger, tagesaktueller Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Sprockhövel seien die Bedingungen festgelegt worden. Neben Maskenpflicht und Abstandsregelungen werde nach jeder Fahrt mit der Elektro- oder Dampf-Lok der Passagierbereich großflächig desinfiziert. „Und maximal jeweils zwei Personen aus zwei Haushalten oder so viele, wie in einen Pasagierbereich passen, aus einem dürfen pro Tour mitfahren“, sagt Vereinssprecher Robert Franz. Insgesamt ist also alles ein bisschen anders, aber dennoch ist die Freude bei Bahnern wie Gästen groß. Selbst bei starkem Regen kommen immer wieder Neugierige auf das ein Hektar große Gelände des Dampf-Bahn-Clubs.

Auf dem Gelände entsteht eine Drehscheibe

Auf diesem ziehen aber nicht nur die Loks die Blicke der Besucher auf sich, sondern auch ein etwa fünf mal fünf Meter großes Loch inmitten der Anlage. „Hier entsteht unsere Drehscheibe“, erklärt Robert Franz. Zum Drehen und Parken der Loks. In vielen Arbeitsstunden werde an dem Projekt stetig weitergearbeitet. „Jeder hat irgendwie sein eigenes Steckenpferd, aber gemeinsam ergänzen wir uns“, betont Aloys Bauerdick. Gerade das Fachsimpeln und der gemeinsame Austausch unter Gleichgesinnten sei das Tolle an diesem Verein.

Der mit dem Extra-Fahrtag am Tag der Deutschen Einheit die Saison nun beendet hat. Schon jetzt allerdings stehen die Besuchertage für 2021 fest. Der erste findet am 18. April 2021 statt.

