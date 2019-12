WR-Home Zur Person

Sabine Noll wurde am 2. Mai 1968 in Düsseldorf geboren, ihr Abitur machte sie 1987 in Mönchengladbach. Sie durchlief die Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadtverwaltung Düsseldorf mit Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin.

Von 1996 bis 2003 war sie dort in der Kämmerei tätig mit Schwerpunkten bei der Weiterentwicklung des kommunalen Rechnungswesens bis zum heute geltenden Haushaltsrecht. Parallel zur Arbeit absolvierte sie ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fern Universität Hagen mit Abschluss als Diplom-Kauffrau. Aktuell ist sie Kämmerin in Monheim.