Rollerfahrer stürzt in Sprockhövel beim Abbiegen

Und wieder macht die Kreuzung an der Bochumer Straße Schlagzeilen: Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein 17-jähriger Sprockhöveler am frühen Dienstagabend beim Sturz während eines Abbiegevorgangs mit seinem Motorroller leicht verletzt.

Hubschrauber bringt den Notarzt

Die Polizei wurde um 16.35 Uhr alarmiert: Wieder ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bochumer Straße in Niedersprockhövel. Vor Ort stellte habe sich die Situation dann jedoch nicht so dramatisch dargestellt wie in zahlreichen Fällen zuvor. Demnach fuhr ein 17-jähriger Sprockhöveler über die South-Kirkby-Straße, von Haßlinghausen kommend, in die Kreuzung ein, um nach rechts in die Bochumer Straße abzubiegen. Wie die Polizei mitteilt, sei der junge Mann dabei ohne Fremdeinwirkung gestürzt und habe sich leicht verletzt. Schwierig gestaltete sich der Versuch, so schnell wie möglich einen Notarzt zur Unfallstelle zu bekommen. Der wurde dann mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen.