Razzia gegen Nazi-Vereinigung Nordadler auch in Sprockhövel

Sprockhövel. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die rechtsextremistische Gruppe Nordadler verboten. Eine Razzia dazu gab es jetzt in Sprockhövel.

Nach dem Verbot der rechtsextremistischen Vereinigung „Nordadler“ hat es in verschiedenen Bundesländern Razzien gegeben. Durchsucht wurde dabei unter anderem eine Wohnung in Sprockhövel.

Razzien in drei NRW-Städten

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am gestrigen Dienstag die Vereinigung „Nordadler“ auf Grundlage des Vereinsgesetzes verboten. Die Gruppierung richte sich „sowohl gegen die verfassungsmäßige Ordnung als auch gegen den Gedanken der Völkerverständigung“, teilt das Innenministerium mit.

Im Anschluss an das Verbot gab es Razzien in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. In NRW wurden drei Objekte in Sprockhövel, Vlotho und Wuppertal durchsucht. Dabei wurde vor allem Propagandamaterial sichergestellt.

Andere Namen und Pläne der Vereinigung

„Ideologisch spricht sich die Vereinigung für die Neuerrichtung eines nationalsozialistischen Staates aus. Diesem Zweck sollte als vorbereitende Maßnahme ein Siedlungsprojekt dienen, welches vorsieht, dass die Mitglieder an einem ländlichen Ort zusammenziehen, um unter Gleichgesinnten leben und ihre nähere Umgebung nationalsozialistisch missionieren zu können“, erklärt das NRW-Innenministerium.

Die Gruppierung Nordadler tritt auch unter den Bezeichnungen „Völkische Revolution“, „Völkische Jugend“, „Völkische Gemeinschaft“ und „Völkische Renaissance“ auf. Sie propagiert ihre nationalsozialistische und antisemitische Ideologie überwiegend im Internet.

Weitere Verbote rechtsextremistischer Gruppen

Die Gruppe ist nach Auskunft des Bundesinnenministeriums mit Bezügen zur SS organisiert. Sie bekennt sich zu Adolf Hitler und nutzt nationalsozialistische Symbole.

Es ist die dritte rechtsextremistischen Vereinigung nach „Combat 18“ und der Reichsbürger-Vereinigung „Geeinte deutsche Völker und Stämme“, die in diesem Jahr verboten wurde. Insgesamt ist es das 20. Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung durch einen Bundesinnenminister.