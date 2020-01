Kriminalität Polizei verfolgt in Sprockhövel Autodiebe

Sprockhövel. In Sprockhövel hat die Polizei am Montagabend zwei mutmaßliche Autodiebe verfolgt. Einen konnte sie fassen.

Die Polizei in Sprockhövel wurde am Montag gegen 21.30 Uhr durch einen Passanten auf zwei verdächtige Personen aufmerksam gemacht, die sich in der Straße Im Eickelskamp zwischen den geparkten Autos auffällig verhalten haben sollen.

Als die Beamten auf zwei Personen trafen, die sich an einem VW Touran aufhielten, flüchteten diese in Richtung Rosendahler Straße und Elberfelder Straße. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Einer der Täter schmiss bei der Flucht mit CD-Hüllen auf den ihm folgenden Polizeibeamten und traf ihn ins Gesicht, wo durch er leicht verletzt wurde.

Der Flüchtige konnte letztlich auf der Hammerstraße zu Boden gebracht und festgenommen werden. Bei der Festnahme verhielt sich der 30-Jährige sehr aggressiv und beleidigte die Beamten. Der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Der Ermittlungen gegen ihn und den noch unbekannten flüchtigen Täter laufen.