Online-Auftritt von Volker Hoven erhält „Digital-Oscar“

Die Internetseite des Sprockhöveler Bürgermeisterkandidaten Volker Hoven ist mit einem internationalen Digital-Preis ausgezeichnet worden. Der Kandidat von SPD, FDP und WfS erhielt für seine Online-Präsenz den hoch angesehenen AVA Digital Award in Gold. Dies hat die weltweit aktive Association of Marketing and Communication Professionals, die den Preis auslobt, in Dallas/Texas bekanntgegeben.

Fachjury wählte unter etwa 2500 Einsendungen

Die AVA Digital Awards sind ein internationaler Wettbewerb, der herausragende Kreativleistungen auszeichnet. Aus aller Welt erreichen Jahr für Jahr rund 2500 Einsendungen die hochkarätig besetzte Fachjury aus Kommunikationsexperten. Das Spektrum der Arbeiten reicht von Audio- und Videoproduktionen über Websites bis hin zu Social Media-Sites. Neben der Internetseite von Volker Hoven wurden in diesem Jahr unter anderem Projekte der weltweit aktiven Werbeagentur BBDO, von Microsoft und der US-Notenbank Federal Reserve ausgezeichnet. „Es macht uns alle im Wahlkampfteam stolz, dass eine unabhängige und derart internationale Fachjury unsere Internetseite nach professionellen Kriterien als so herausragend angesehen hat, dass sie einen Preis erhält“, freute sich Volker Hoven über die Anerkennung. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich für die Kommunalwahl bewusst für die professionelle Unterstützung durch die Solinger Kommunikationsagentur Michael Tobias Content Marketing (MTCM) entschieden.

Keine Steuergelder für den Internetauftritt als Kandidat

Volker Hoven, für die Stadt Sprockhövel als Erster Beigeordneter im Einsatz, betont auf Anfrage der WAZ, dass die ausgezeichnete Homepage allein aus Mitteln der SPD sowie von ihm als Privatmann finanziert worden sei.