Sprockhövel: Polizei überführt Randale-Fan aus Siegen

Sprockhövel. Nach dem Abpfiff der Oberliga-Partie der TSG Sprockhövel gegen die Sportfreunde Siepen gab es im Oktober Schlägereien und Sachbeschädigungen.

Die Oberliga-Partie zwischen der TSG Sprockhövel und den Sportfreunden Siegen im vergangenen Oktober endete 3:0 für die Gastgeber im Baumhof-Stadion. Doch es gab ein unschönes Nachspiel mit Ausschreitungen und erheblichen Sachbeschädigungen auf dem Parkplatz. Die Polizei hat seitdem umfangreich ermittelt und meldet jetzt, den Täter überführt zu haben.

Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen Mann aus Siegen, der im Zuge von Streitigkeiten nach dem Fußballspiel fünf parkende Fahrzeuge beschädigt und in zwei Schlägereien verwickelt war. Gegen ihn, so steht es im Polizeibericht, laufen nun Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Nach dem Spiel am 13. Oktober hatten sich einige Anhänger der Gäste von einer ganz schlechten Seite gezeigt. Erst pöbelten sie ihre Mannschaft aufgrund ihrer schlechten Leistung an, dann prügelten sie sich auf dem Parkplatz und beschädigten ein Fahrzeug.

Übeltäter flüchteten mit Pkws

Ein Mann schnappte sich einen Stehtisch und riss die Platte ab, mit der er auf dem Parkplatz die Scheibe eines Autos zerschlug. Er ließ sich nicht von den Fans beruhigen. Nach mehreren Minuten der Schlägerei, bei der auch eine unbeteiligte Frau einen Schlag abbekommen haben soll, flüchteten die Übeltäter in Pkws. Die Polizei war bereits alarmiert worden, auch Verantwortliche der TSG riefen sie hinzu und filmten Kennzeichen der wegfahrenden Fahrzeuge. Die Polizei leitete Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein und übermittelte den Fall auch zu den Kollegen aus Siegen, samt der festgehaltenen Kennzeichen.

Aufgewühlte Verantwortliche bei TSG und Sportfreunden

Sowohl Siegener wie Sprockhöveler Verantwortliche verurteilten im Oktober das Verhalten. Der Fanbus mit den friedlichen Anhängern konnte damals erst wieder fahren, als die Polizei den Vorfall aufgenommen hatte. Der Sieg der TSG wurde durch diese Szenen stark überschattet. Die Verantwortlichen waren aufgewühlt, jeder versuchte, die Situation zu beruhigen. Die Pressekonferenz und der Ergebnisdienst für die Fans nach dem Abpfiff wurde abgesagt. „Es war eigentlich so ein schöner Nachmittag und dann passiert so etwas“, bedauerte TSG-Kassierer Jürgen Meister.