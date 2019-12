Neue Kita in Sprockhövel unter Awo-Flagge

Drei Bewerbungen hat die Stadt Sprockhövel für die Trägerschaft des neuen Kindergartens in Haßlinghausen bekommen. Die Entscheidung fiel auf die Awo, mit der die Verwaltung bereits gute Erfahrungen gemacht hat. Jetzt stellte der neue Träger Konzept und Ideen für die Einrichtung vor, die nach Fertigstellung drei Gruppen umfassen soll.

Awo hat 30 Kitas im Kreisgebiet

Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung haben es sich nicht leicht gemacht bei der Auswahl des Trägers für den dringend benötigten neuen Kindergarten in Haßlinghausen. „Es hat viele Vorteile, eine so große Trägerorganisation wie die Awo als Partner zu haben“, sagte Geschäftsbereichsleiterin Evelyn Müller bei der Vorstellung. Die Awo unterhält bereits in Hobeuken eine Kindertagesstätte, in der Region Ennepe-Ruhr insgesamt 30 Einrichtungen für Kinder. Hinzu kommen Werkstätten für Behinderte, zwei davon in Sprockhövel, die Tagespflege Steinklippe und die Großküche ebenfalls in der Stadt.

Springer helfen bei Personalausfällen

Geschäftsführer Jochen Winter berichtete von kreisweit 1270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, damit sei die Awo einer der größten Arbeitgeber im Ennepe-Ruhr-Gebiet. Die Awo-Beraterin Heike Wallis-van der Heide machte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass aufgrund der Vielzahl an Awo-Kitas auch kurzfristige Personalausfälle etwa durch Krankheit deutlich besser kompensiert werden könne als in Einrichtungen kleinerer Träger; die Awo beschäftigt ein eigenes Springer-Team.

Kita an der Flurstraße erst 2021 fertig

Der Zeitplan für die neue Kita in Haßlinghausen sieht so aus: Angemeldet werden kann ab sofort für das Kindergartenjahr 2020, das am 1. August 2020 beginnt. Bis dahin sind die Bauarbeiten am künftigen Standort Flurstraße natürlich noch nicht fertig. „Wir starten im Ortsteil Hobeuken, aber nicht bei unserer bereits existierenden Kita, mit einer Containerlösung für zunächst zwei Gruppen“, erläuterte Winter. Container klingt spartanisch, „das sind aber eigens konstruierte Kita-Räume, die alles beinhalten, was für die Betreuung von Kindern wichtig ist, sehr wohnlich“, betont Wallis-van der Heide. Gute Erfahrungen mit dieser Form der Übergangslösung habe man bereits in Gevelsberg gemacht.

Inhaltlicher Schwerpunkt noch offen

Das neue Haus an der Flurstraße, das in der Regie der Stadt gebaut wird, soll dann planmäßig ein Jahr später bezogen werden, hier dann mit drei Gruppen. Einige inhaltliche Fragen sind naturgemäß noch völlig offen. Erst nach Ende der Anmeldezeit kann am 15. März 2020 eine Festlegung getroffen werden, wie das Angebot der Awo-Kita sein wird. „Da richten wir uns weitestgehend nach den Wünschen der Eltern“, sagte Geschäftsführer Winter, alles im Bereich zwischen U3 und Ü3 sei offen. Auch der Schwerpunkt der neuen Kita ist noch offen. „Einige unserer Häuser setzen da auf Naturwissenschaft, Bewegung, Forschen oder auch Sprache“, erläuterte Winter. Die Festlegung hier erfolgt erst, wenn das neue Team aus mindestens neun bis zehn Erzieherinnen und Erziehern zusammengefunden habe und die eigenen Neigungen vorgestellt worden sind.

Kita als erste Schule für demokratisches Verhalten

Die Awo, vor wenigen Tagen wurde diese von einer Frau gegründeten Organisation 100 Jahre alt, hat für ihre erzieherische Arbeit ein Leitbild, das auch in der neuen Einrichtung maßgebend ist. „Wir verstehen unsere Kindergärten als erste Schule für demokratisches Verhalten“, betonte Winter. Partizipation sei wichtig, ebenso die frühe Verdeutlichung der Gleichheit der Geschlechter. „Mit acht Prozent Anteil haben wir bei der Awo den höchsten Männeranteil unter den Erziehern“, sagt Wallis-van der Heide. Kulturell zeigen sich die Awo-Kindergärten offen für alle ihnen anvertrauten jungen Klienten: Es wird Weihnachten ebenso gefeiert wie Ramadan und das Zuckerfest, auch bei der Ernährung durch die eigene Küche ist alles dabei: normal, vegetarisch, mit und ohne Schweinefleisch und Sonderkost für Allergiker.

INFO



Die Anmeldephase für die neue Kita an der Flurstraße in Haßlinghausen ist ab sofort eröffnet.

Wer sein Kind zum 1. August 2020 anmelden möchte, wendet sich an die Leiterin der Awo-Kita in Hobeuken, Marianne Schneider-Berlin, unter 02339/6586.