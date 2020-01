Lesercafé in Sprockhövel diskutiert auch über Feuerwache

Seit bald drei Jahren bietet die WAZ immer am letzten Freitag in Monat in Sprockhövel ein Lesercafé an. In stets wechselnd besetzten Runden wird über die politische Situation in der Stadt diskutiert. Was war wichtig im Januar? Ganz klare Favoriten: Die Kontroverse um den Bau der Feuerwache an der Hiddinghauser Straße – und der Prozess vom Vortag über einen Paketzusteller, der einen Senior überfahren hatte.

Fragen stellen, Antworten einholen

Die vorherrschende Meinung der Lesercafé-Gäste zu der Berichterstattung über die Ausschreibungen bei der geplanten Feuerwache war, dass es zu den grundsätzlichen Aufgaben der Presse gehöre, zu auffälligen Beobachtungen in der Stadt Fragen zu stellen, Antworten einzuholen und daraus dann Berichte zu erstellen. „Verbote gegenüber Journalisten sind dann doch eher Veranlassung genug, Verfehlungen zu mutmaßen“, sagte Bernd Ochsenforth. Über jeden Zweifel erhaben ist Damon Springer für die Sprockhöveler Gäste des Lesercafés, der bei der Stadt Sprockhövel zuständig ist für die Rechnungsprüfung (Prüfung der Haushaltswirtschaft der Stadt auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit). „Die Resultate, die in der Sondersitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgetragen wurden, entlasten die Stadt vollkommen“, meinte Erich Bühren. Dieser Meinung schlossen sich alle Gäste an. Aber auch dieses Resultat spreche nicht gegen den Auftrag an die Presse, Beobachtungen zu allen denkbaren Themen zu machen.

Gerichtsurteil in der Kritik

Dringenden Gesprächsbedarf hatten einige Leser nach der Lektüre des Gerichtsberichtes in der Sprockhövel-Freitagsausgabe. Vor dem Hattinger Amtsgericht war am Donnerstag ein 26-jähriger Berufskraftfahrer zu zwei Monaten Fahrverbot und 1000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, nachdem er im vergangenen Sommer auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Haßlinghausen einen 79-Jährigen bei einer Rangier-Rückwärtsfahrt übersehen und überfahren hatte. Der Richter hatte bei der Strafzumessung besonders auf zwei Vorstrafen des Fahrers verwiesen, die das Bild eines im Straßenverkehr rücksichtslos agierenden Mannes abgegeben hatten. „Dass der Mann aber seinen Führerschein zur Ausübung seines Berufes dringend braucht und privat zudem ein schwer krankes Kind hat, das zu Therapien gefahren werden muss, wird völlig außer Acht gelassen“, empörte sich Dirk Schulz. Andere folgten der Sicht von Richter Christian Amann, der von dem Sprinterfahrer grundsätzlich mehr Umsicht und die Befolgung der Straßenverkehrsregeln verlangte und allein auf Strafe setzte, damit der Verurteilte seine Einstellung korrigiere.

Gestresste Paketzusteller

Viel Verständnis gab es von den Lesern im Café Metamorphose für die schwierigen Arbeitsbedingungen für Paketzusteller. In Niedersprockhövel sind die Bürger beim Thema Paketaufgabe leidgeprüft. Mittlerweile hat Udo Seider an der Hauptstraße 69 in seinem antiquarischen Laden auch eine Paketservice eingerichtet. „Ich bin noch nicht dort gewesen, das muss sich erst im Bewusstsein der Bürger festsetzen“, sagte Gerdi Wagner. Gabi Ermisch vom Vorstand der Gospelsisters Haßlinghausen nutzte das Lesercafé, um auf die Aktivitäten des Frauenchors hinzuweisen. Proben finden nach dem Auszug aus der Jägerstube immer mittwochs um 19.30 Uhr im Schulungsraum der Firma Schwetlik an der Dorfstraße statt.

INFO



Die Gospelsisters Haßlinghausen haben seit dem vergangenen Jahr mit Christopher Bönninghoff einen neuen Chorleiter.

Am 15. Mai lädt der Frauenchor um 11 Uhr zum Musikalischen Frühschoppen in die Sporthalle Haßlinghausen ein.