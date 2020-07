Krebshilfe Sprockhövel/ Hattingen leidet unter Corona-Folgen

Sprockhövel. Auch die Veranstaltung „Kunst spendet“ wird wegen Corona abgesagt. Erlöse fehlen der Krebshilfe Sprockhövel für die Versorgung der Krebspatienten

Nach dem Maritimen Frühschoppen im August muss die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen auch die Veranstaltung „Kunst spendet“ im Veranstaltungsraum der Sparkasse Sprockhövel aufgrund der Corona-Pandemie absagen.

Verein kann Veranstaltung unter Corona-Auflagen nicht stemmen

„Die Veranstaltung hätte zwar erst im November stattgefunden, aber Organisator Ulrich Gimbel muss im Hinblick auf die teilnehmenden Künstler Planungssicherheit haben. In Absprache mit ihm sowie der Sparkasse Sprockhövel und dem Vorstand der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Veranstaltung in diesem Jahr nicht durchzuführen“, erklärt Vereinsvorsitzender Udo Andre Schäfer. „Unter den gegenwärtigen Auflagen von Sicherheit und Hygiene können wir als ehrenamtlicher Verein eine solche Veranstaltung nicht stemmen, zumal wir unter den Besuchern viele sogenannte Risikopersonen haben“, betont er.

Die Corona-Pandemie habe den kleinen Verein, der mit seinen Mitteln Krebspatienten vor Ort und im nahen Umkreis unterstützt, hart getroffen. „In diesem Jahr werden wir wohl keine einzige Veranstaltung durchführen. Unsere Vortragsreihe mussten wir ja leider ebenfalls absagen.“

Schäfer weiß, dass das Schicksal der an Krebs erkrankten Patienten und deren Angehöriger auch ohne Corona schwer genug ist. Jetzt kämen viele Dinge dazu, „beispielsweise bei stationären Krankenhausaufenthalten die Problematik der Besuche und natürlich die Sorge, als Risikopatient selbst an Corona zu erkranken“, so Schäfer.

Auf finanzielle Hilfe angewiesen

Den Verein treibt die Sorge um, in der Öffentlichkeit nicht in Vergessenheit zu geraten. „Wir können mit unserer Arbeit eigentlich nur durch Veranstaltungen in die Öffentlichkeit gehen.“ Weil das im Moment nicht möglich ist, fallen auch die Erlöse aus den Veranstaltungen und die dortigen Spenden, die komplett in die Finanzierung der Patienten gesteckt werden, weg. „Von daher sind wir mehr denn je auf finanzielle Hilfe angewiesen, um die Unterstützung unserer Patienten auch in Zukunft gewährleisten zu können“, wirbt Schäfer.

Im kommenden Jahr soll es aber weitergehen – unter anderem mit der Kunstveranstaltung. Am 7. November 2021 soll sie erneut stattfinden, kündigt die Krebshilfe an.

Bankverbindung der Krebshilfe

Volksbank Sprockhövel BIC: GENODEM1SPO IBAN: DE90 4526 1547 0203 9507 00

Sparkasse Sprockhövel BIC: SPSHDE31XXX IBAN: DE89 4525 1515 0000 0252 6

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Sprockhövel.