Jahresrückblick: Das war 2019 in Sprockhövel

Die zurückliegenden zwölf Monate waren auch in Sprockhövel reich an Ereignissen. Gleich zu Beginn wurde der Verwaltungsapparat im Rathaus weitreichend umgebaut, der Bergmannstag erlebte seine Renaissance, Sprockhövel bekommt eine Tourismusbroschüre. Hier ein Überblick.

Januar

Die Stadt wirft Telekom Bau-Pfusch vor +++ Grundstückseigentümer greift Straßen NRW an +++ Tagespflege am Turm zieht an die Hauptstraße um +++ Stadtarchiv ist in Hattingen angekommen +++ Loveparade-Opfer hadert mit geplanter Prozess-Einstellung +++ Stephan Sturm jetzt zuständig fürs Personal der Stadt +++ Diskussion um Straßenbeiträge am Gedulderweg

Februar

Freibad leidet unter Personalmangel +++ Kritik an Tourismusbilanz auf Neujahrsempfang +++ SPD diskutiert mit Bürgern über Verlegung des ZOB +++ Herzkamp braucht Geld für die Sauer-Orgel +++ Sprockhövel wird immer älter +++ Rathaus-Reform schwächt den Bürgermeister +++ Sprockhöveler wollen weiterhin den Gelben Sack

März

Lutz Heuser tritt vom Vize-Vorsitz im Stadtmarketing zurück +++ Jusos wünschen sich Nachtbus für Gedulderweg +++ Straßen NRW bietet Bürgersprechstunden für L70 n an +++ FDP fordert digitale Kita-Anmeldung +++ Zahl der Verkehrsteilnehmer auf der Trasse wächst +++ Anwohner fordern Umbau der Kreuzung Bochumer Straße

April

Feuerwehrmann Christoph Schöneborn erlebt Feuer in Notre Dame +++ Studie: Junge Sprockhöveler verlassen die Stadt +++ Sanierung der Zwiebelturmkirche soll im Sommer beginnen +++ Yasemin Torun wird neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Haßlinghausen-Hiddinghausen-Gennebreck +++ Crescendo-Chor stellt das Singen ein +++ Markus Matzel dreht Film über Flüchtlingshilfe

Mai

Habbels kreieren den Jubiläums-Gin +++ CDU stärkste Kraft bei Europawahl +++ 25 Jahre Elterninitiative Bullerbü +++ Statistik: Obersprockhövel ist Sorgenkind der Stadt +++ Friedenswaffeln auf dem Kirchentag +++ Renaissance des Bergmannstages +++ Wolfgang Weiss gibt Amt des Werberingvorsitzenden ab +++ Kämmerer erlässt Haushaltssperre

Juni

Konsum-Ausstellung von Verbraucherzentrale und Lokaler Agenda +++ Kaiser’s schließt +++ Honigdiebe auf dem evangelischen Friedhof +++ Verwaltung stellt für Stadtjubiläum 50.000 Euro bereit +++ Neue Kita soll nach Haßlinghausen +++ Neue Wirtschaftsförderin Myrjam Passing tritt Dienst an

Juli

Starkregen: 30 Einsätze der Feuerwehr in dreieinhalb Stunden +++ EDV-Virenbefall in der Stadtverwaltung +++ Planung von Rastplätzen entlang der Trasse +++ Läuferin Annika Faber peilt New-York-Marathon an +++ Stadt richtet sechs öffentliche Abgabestellen für Gratiswasser ein +++ Hitze: 37 Bäume müssen gefällt werden

August

Kunststoffwerk Bossel meldet Insolvenz an +++ Revierförster nennt Zustand des Waldes bedenklich +++ Großer Erfolg von Nach(t)schlag in Haßlinghausen +++ Stadt und AVU planen Ladestationen für Elektrofahrzeuge +++ Anwohner verärgert über L70n-Baustelle +++ Erpresser legen Verwaltung mit Crypto-Viren lahm

September

Thema Klimawandel dominiert die Ratssitzung +++ Gruppe Ten Sing wird 20 Jahre alt +++ SPD, FDP und WfS küren Volker Hoven zum Bürgermeisterkandidaten +++ 180 Schüler und Kita-Kinder demonstrieren für das Weltklima +++ CDU fordert Freilaufflächen für Hunde +++ Positive Bilanz beim Stadtfest

Oktober

Älteste Sprockhövelerin stirbt mit 113 Jahren +++ Axel Hethey wird Sprockhöveler Stadtmeister in Skat +++ Chor Canzonas wird 20 Jahre alt +++ Anzahl der Osterfeuer soll begrenzt werden +++ Gesundheits- und Fitness-Treff der TSG wird zehn Jahre alt +++ Doppelhaushalt sieht keine Steuererhöhungen vor +++ Letzte Schlagernacht von Klaus Densow

November

Firma Wicke expandiert am Standort Herzkamp +++ Straßen NRW stellt Planung für Sanierung des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord vor +++ Elternbeiträge für OGS und Kita-Mittagessen steigen +++ Zukunftskommission informiert über Ergebnisse ihrer Bürgerbefragung

Dezember

Neue Kita wird von der Awo getragen +++ Kita-Leiterinnen wünschen sich künftig anderen Weihnachtszauber +++ CDU und Grüne stellen Sabine Noll (CDU) als Bürgermeisterkandidatin auf +++ Gebühren bleiben stabil +++ Car-Sharing startet in Haßlinghausen +++ Krebshilfe gibt Benefizkonzerte auf +++ Sprockhövel bekommt eine Tourismusbroschüre