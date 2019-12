Hundesteuer bleibt unverändert

Bei der Hundesteuer sind die Kosten seit Jahren auf dem gleichen Niveau und werden auch in 2020 nicht angehoben. Für einen Hund bezahlt man im Jahr 108 Euro, zwei Hunde kosten die Besitzer allerdings schon 168 Euro je Hund und für drei und mehr muss man 192 Euro je Hund bezahlen. Allerdings greift die Stadt den Hundebesitzern so genannter gefährlicher Hunde tief in die Tasche. Die kosten den Halter pro Hund und Jahr 900 Euro.

Laut Hundesteuersatzung der Stadt Sprockhövel sind das unter anderem Hunde, die sich laut Gutachten eines beamteten Tierarztes als bissig erwiesen haben oder nachweislich unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde beißen oder reißen. Empfänger von Hartz IV, Arbeitslosengeld II oder Personen, die Grundsicherung bekommen, zahlen ein Viertel der Hundesteuer - allerdings nur für einen Hund.