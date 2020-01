Herzkamper Vereine wollen mehr für Klimaschutz tun

Traditionell im Januar kommen die Vereine und Einrichtungen von Gennebreck und Elfringhausen zusammen, um Termine abzusprechen und inhaltlich auf das Jahr zu schauen. Da ist einerseits das Sprockhöveler Jubiläumsjahr, wo sich das Dorf einige Male einklinkt. Der Treff dient aber auch der politischen Diskussion: Lärmbelastung und Klimaschutz standen dabei im Vordergrund.

Zusammenkunft aller Vereine

Natürlich gilt es bei der Zusammenkunft zunächst, bei den Terminen für Feiern und Events Dopplungen zu vermeiden. Bei der großen Absprache am Montagabend waren es die Feuerwehr Herzkamp, der CVJM-Posaunenchor, der VfL Gennebreck, die evangelische Kirchengemeinde, der Kindergarten, die Grundschule, das Informationsportal gennebreck.info, die Bürgergemeinschaft, der Elfringhauser Heimatverein, der Horather Heimatverein und der Schützenverein Herzkamp.

Anschluss an Verein gegen Lärm

Gerlinde Honke-Feuerstack vom Vorstand der Bürgergemeinschaft berichtete von einem Treffen des neuen Hattinger Vereins „Silent Riders“ gegen Motorradlärm, der auf den Ennepe-Ruhr-Kreis einwirken möchte, die Emissionen von Motorrädern deutlich zu senken. „Das wäre ein Signal, das auch bei uns im Dorf endlich für mehr Ruhe sorgen könnte“, sagte sie. Ein weiteres Thema aus der Bürgergemeinschaft ist die Baumbewässerung. Nach den Erfahrungen mit zwei trockenen und heißen Sommern kommt von hier die Initiative, Bäume in Herzkamp mit Wassersäcken zu versehen, die tropfenweise Feuchtigkeit an die Pflanzen abgeben und so für die nötige Bewässerung sorgen. „Ideal wäre es, wenn sich Paten für Bäume fänden. die regelmäßig die Säcke neu befüllen und so dazu beitragen, dass unser Grün am Leben erhalten wird“, so Honke-Feuerstack.

Insektensterben treibt Herzkamper um

Helmut Nockemann und Petra Kolbe vom „Dorfblatt“ beim Termin : Gennebrecker und Elfringhauser Vereine. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ein weiteres Thema in der großen Runde war das Insektensterben. Blühstreifen, wie sie in Herzkamp etwa entlang der Straße eingerichtet worden seien, reichten für ein Angebot an Bienen und andere Insekten allein nicht aus, war die einhellige Meinung. Landwirte dürften mit diesem Thema nicht allein gelassen werden, jeder sollte nach Möglichkeit versuchen, in seinem kleineren oder größeren Garten Grasflächen nicht zu kurz zu schneiden, um so das Blühen der Pflanzen zu ermöglichen und einen Beitrag zum Überleben der Kleintiere zu leisten, gab der Vertreter des Heimatvereins Elfringhausen zu bedenken. „Da ist es doch schon ein guter Ansatz, wenn die Stadt bei neuen Häusern keine Steingärten mehr erlauben will“, sagte Gerlinde Honke-Feuerstack. In diesem Zusammenhang machte die Vertreterin der Bürgergemeinschaft bekannt, dass ein gefördertes Vital-Projekt für Herzkamp darauf abziele, die zentrale Kreuzung Barmer/Elberfelder Straße umzugestalten. „Da könnte auch die Verkehrsinsel bienenfreundlich bepflanzt werden“, so Honke-Feuerstack.

Übersicht über Termine im laufenden Jahr

Eine Übersicht der Termine in 2020: Feuerwehr: Vom 19. bis 21. Juni wird die Flori-Fete gefeiert, der Erntedankmarkt im Gerätehaus am 4. Oktober. VfL Gennebreck: Am 25. Januar findet in der Glückauf-Halle ein Jugendturnier statt mit prominenten Fußballvereinen. Vom 6. bis 9. April ist wieder Ferienfußballcamp für Fünf- bis 14-Jährige. Osterfeuer ist am 11. April, am 3. Oktober das beliebte Elfmeter-Turnier, am 5. Dezember ein gemeinsames Singen in der Glückauf-Halle zum Abschluss des Jubiläumsjahres. Grundschule: Ebenfalls zum 50-Jährigen der Stadt ein Sport- und Spielfest am 16. Mai, eine Ausstellung am 19. Juni. Kirche: Unter dem Stichwort Kultur.Kirche.Herzkamp gibt es ab 9. Februar über das Jahr sechs Veranstaltungen jeweils um 17 Uhr, deren Erlöse komplett in die Sanierung der Sauer-Orgel fließen. Jeden letzten Dienstag im Monat lädt die Gemeinde ab 9.30 Uhr zum Gemeindefrühstück ein, am 1. Juni ist Gemeindefest der der Gesamtgemeinde. Am 30. August ist Jubelkonfirmation alle vor 50, 60, 70 Jahren Konfirmierten, am 14. November Martinsumzug, am zweiten Advent Brot-für-die-Welt-Konzert. Elfringhauser Heimatverein: Vom 26. bis 28. Juni ist Heimatfest, Weihnachtsfest am 5. Dezember. Schützenverein: Geplant ist am 7. März eine Winterwanderung mit Grünkohlessen, am 30. April Tanz in den Mai. Am 6. und 7. Mai Dorfpokalschießen, am 22. August Königsschießen, vom 4. bis 6. September dann das 63. Herzkamper Schützenfest. Am 7. November dann die Neuauflage der 80-er und 90-er Vinylparty.

Abseits der Tagespresse existiert für den Bereich Gennebreck und Elfringhausen auch ein Informationsportal im Internet.

Unter gennebreck.info gibt es in digitaler Form einen aktualisierten Terminkalender und „Das aktuelle Dorfblatt“ mit Berichten aus dem Stadtbezirk.