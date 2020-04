Grüne in Sprockhövel wollen Sitzungen im Live-Stream

Sprockhövel Auch in Corona-Zeiten könne der Bürger aus zeitlichen Gründen nicht immer an den Gremiensitzungen persönlich teilnehmen

Für die nächste Ratssitzung am 7. Mai beantragt die grüne Ratsfraktion, Rats- und Ausschusssitzungen künftig auf Video aufzuzeichnen. Die aktuelle Corona-Krise stelle alle Menschen vor große Herausforderungen und auch die mögliche Teilhabe an den kommunalpolitischen Prozessen und Entscheidungen sei in erheblicher Weise davon betroffen. Aus diesem Grund bitten die Grünen die Verwaltung zu prüfen, welche technischen Möglichkeiten und Mittel erforderlich wären, um Live-Stream-Übertragungen inklusive Archivierung der Rats- und Ausschusssitzungen der Stadt Sprockhövel zum nächstmöglichen Zeitpunkt ins Internet zu realisieren. Zur Begründung führen die Grünen an, es sei den Bürgern auf absehbare Zeit wegen der Corona-Situation nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand möglich, die Sitzungen zu besuchen. Auch berufliche und terminliche Gründe spielen hierbei eine Rolle. Um die Arbeit und Entscheidungen des Stadtrates transparenter und nachvollziehbarer zu machen, sollte die Stadt Sprockhövel nach Ansicht der Grünen jeweils den öffentlichen Teil ihrer Rats- und Ausschusssitzungen per Live-Stream ins Internet übertragen. Bereits zu einem frühreren Zeitpunkt hatten die Grünen diesen Antrag schon einmal gestellt, auch um über die Archivierung später die Möglichkeit zu bekommen, konkrete Wortmeldungen, die nicht von den Protokollanten erfasst wurden, nachträglich aufrufen zu können.