Geschenke für 150 Kinder aus Sprockhövel

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Freiwilligenbörse Sprockhövel haben in den letzten Wochen viel Zeit in die Erfüllung der Wünsche der Kinder von den vorher ausgesuchten Familien gesteckt. Wie gewohnt stand der Weihnachts-Wunschbaum zunächst in der Filiale Niedersprockhövel des Schuhmodegeschäftes Geller. Puppenwagen, Fußbälle, Legosteine, Spiele – 150 Wünsche von Sprockhöveler Kindern konnten erfüllt werden.

Große Zustimmung in der Bevölkerung

Am ersten Advents-Samstag beim Adventsmarkt sowie beim Waffelbacken in der Sparkassenfiliale Haßlinghausen standen die Ehrenamtlichen bereit, um die Wünsche an spendenbereite Menschen zu verteilen. Für diese Aktion gibt es in der Bevölkerung große Zustimmung, so dass auch in diesem Jahr wieder alle Wünsche erfüllt werden konnten. In einigen Familien ist dieses Geschenk das einzige, dass die Kinder im Jahr erhalten. Die glücklichen Augen der Kinder sind dann für die Ehrenamtlichen der schönste Lohn für diesen Einsatz. Die Familien, die von den Sozialarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Flüchtlingsbetreuung der Stadt ausgesucht wurden, konnten sich am Dienstag bei der Ausgabe über liebevoll verpackte Geschenke freuen. Die Anonymität bleibt dadurch gewahrt, dass auf den Wunschzetteln keine Namen, sondern lediglich das Geschlecht, das Alter sowie der Wunsch notiert sind.

Aktion fand zum neunten Mal statt

Eine wesentliche Rolle bei der Aktion Weihnachtswunschbaum spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes, der Flüchtlingsarbeit und des Frauenhauses. „Sie besuchen in dieser Sache Familien mit schwierigen Rahmenbedingungen, bei denen Kinder vom Kleinkindalter bis 16 Jahren leben“, berichtet Bärbel Mays von der Stadtverwaltung. Die Aktion fand jetzt zum neunten Mal statt. Mays berichtet von 33 im ersten Jahr, vor drei Jahren 55, im letzten Jahr waren es dann wie in diesem Jahr 150. „Und damit haben wir aber eine Obergrenze erreicht, was wir managen können“, sagt Mays.