Ferienspaß in Sprockhövel: Freie Plätze für Ferienprogramm

Sprockhövel. Im Ferienspaß Sprockhövel gibt es noch Restplätze bei Veranstaltungen für Kinder in den Sommerferien. Anmeldungen sind online möglich.

Für den Ferienspaß meldet die Stadt Sprockhövel noch einige Restplätze in den Halbtagesveranstaltungen für die letzten drei Wochen der Sommerferien. Hier gibt es die Übersicht über die Restkarten:

Freie Plätze fürs Kinderprogramm

Noch freie Plätze gibt es für die Veranstaltungen „Straßenkreide Kunstgalerie“ am Montag, 20. Juli, und Mittwoch, 5. August. Außerdem können Kinder angemeldet werden für das „Spaß-im-Glas-Laboratorium“ am Mittwoch, 22. Juli, oder Montag, 27. Juli. „Kinder ärgert euch nicht“ heißt es jeweils am Donnerstag, 23. und 30. Juli und 6. August. Zur „Piratenschatzsuche“ wird am Dienstag, 28. Juli, eingeladen sowie zum „Drachen zähmen“ am Mittwoch, 29. Juli, und Montag, 3. August.

Spiele und Angebote für Kinder in Sprockhövel

Im Rahmen der Straßenkreide Kunstgalerie haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, eine Welt aus Kreide zu erschaffen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Das Spaß-im-Glas-Laboratorium beinhaltet spannende Versuche mit Wasser und anderen Objekten und bringt die Teilnehmer zum Staunen. Bei dem lebensgroßen Spiel „Kinder ärgert euch nicht“ werden die Teilnehmenden zu den Spielfiguren. Es gilt mit Teamgeist die gegnerischen Spieler zu bezwingen, knifflige Rätsel und spannende Aufgaben zu lösen, um das eigene Zielhaus erreichen zu können.

Anmeldung zum Ferienspaß

In der Piratenschatzsuche wartet eine abenteuerliche Jagd auf den berüchtigtsten Piraten, den die Welt je gesehen hat. Und natürlich gilt es einen Schatz aus einer dunklen Höhle voller Gefahren zu bergen. „Drachen zähmen“ lädt zum Träumen ein. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eigene Drachen nach Lust und Laune zu gestalten und anschließend steigen zu lassen.

Nähere Informationen zu den Tagesveranstaltungen können dem Ferienspaß-Programmheft auf der Homepage der Stadt Sprockhövel unter www.sprockhoevel.de im Bereich Rathaus, Jugend und Schule und dort unter Freizeitangebote entnommen werden. Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen ist über das Online-Formular auf dieser Seite möglich.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Sprockhövel.