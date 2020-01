Sprockhövel. A1. März wählen die die evangelischen Christen in Westfalen ihre Presbyterien. Besonderheit in Sprockhövel: In Haßlinghausen ist keine Wahl nötig.

Evangelische Gemeinden in Sprockhövel wählen ihre Leitungen

Evangelisch sein in Sprockhövel – das ist in der Struktur eine kompliziert sortierte Sache. Bipolar ist Stadt, und so gibt es auch zwei unabhängig voneinander existierende Kirchengemeinden, die historisch bedingt jeweils über die Stadtgrenzen hinausgreifen und überdies zu unterschiedlichen Kirchenkreisen gehören. Am 1. März werden, wie bei allen Gemeinden der westfälischen Landeskirche, die Leitungen gewählt.

Presbyterium ist wie eine Regierung

Das Presbyterium kümmert sich um alle personellen, finanziellen und baulichen Angelegenheiten der Gemeinde. „Es ist gleichsam die Regierung einer evangelischen Kirchengemeinde, und es gibt dort Kirchmeister, die wie Dezernenten in Verwaltungen Fachgebiete verantworten“, beschreibt es Pfarrer Arne Stolorz von der Gemeinde Bredenscheid-Sprockhövel. In seiner Gemeinde gibt es zwei Wahlbezirke – die sich nach den Grenzen der ehemals selbstständigen Gemeinden Bredenscheid-Stüter und Sprockhövel richten. Gesetzt sind die Presbyter aus dem Hattinger Teil seit dem 26. Januar: Anke Kumpmann, Oliver Christian Stoltenberg und Martin Venn; der fehlende vierte Presbyteriumsplatz wird nachbesetzt. Die zwölf Kandidaten des deutlich größeren Sprockhöveler Gemeindebezirks sind Renate Erner, Anja Jensen, Verena Kurzschenkel, Dorothea Mayer, Florian Neuhaus, Peter Nieland, Isabel Schaldach, Berndt Schmidt, Stephanie Schmidt, Jan Schrimpf, Christina Schwoerer-Böhning und Ralf Trimborn.

Sprockhöveler wählen in der Zwiebelturmkirche

Gewählt wird in Bredenscheid-Sprockhövel am Sonntag, 1. März, in der Zwiebelturmkirche nach dem Gottesdienst in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. Wählen dürfen Mitglieder evangelischer Gemeinden grundsätzlich, die mindestens 14 Jahre alt sind; Presbyter kann werden, wer mindestens 18 Jahre alt ist, die Altersgrenze liegt zum Zeitpunkt der Wahl bei 75 Jahren. Wer Briefwahl machen möchte, kann in Bredenscheid-Sprockhövel die Unterlagen in der Kirche und im Gemeindebüro abholen.

Drei Bezirke in Kirchengemeinde Haßlinghausen

In der Gemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede gibt es drei Bezirke mit jeweils eigenen Kandidaten. Für den Wahlbezirk (WB) West (Gennebreck) ließen sich aufstellen: Stefanie Graf, Katrin Ringel und Pia Turek. Für den WB Mitte (Haßlinghausen/Hobeuken) sind das Eva Frigge, Konstanze Gallinatus, Dagmar Klimpke, Ute Müsken, Hans-Christian Rook, Jutta Schaaf und Ulrike Tegtmeier. Für den WB Ost (Hiddinghausen/Silschede) treten Anne Hiby, Volker Hüller, Margret König Claudia Seibel und Erwin Weller an. Die Besonderheit hier: Es wird keine Wahl wie in Bredenscheid-Sprockhövel geben, weil es 15 Kandidaten für 15 Presbyterplätze gibt. „Am vergangenen Sonntag wurde der Gemeinde im Gottesdienst die Liste der Kandidaten vorgetragen. Wenn keine Beschwerde eingereicht wird, gelten sie als gewählt“, sagt Pfarrer Michael Hayungs.

Presbyterium mächtiger als Pfarrgemeinderat

Im Gegensatz zu den den Katholiken wird die Kirchengemeinde bei den evangelischen Christen von unten regiert, hier wird auch die Pfarrerin oder der Pfarrer gewählt, ohne dass der Kirchenkreis oder die Landeskirche mitbestimmen können. Insofern ist ein Presbyterium mächtiger als der katholische Pfarrgemeinderat.

INFO



In der Gesamtstadt Sprockhövel lebten zum Stichtag 31. Dezember 2018 insgesamt 10.633 evangelische Christen, aber nur 4918 Katholiken.

Alle anderen, darunter auch die Religionslosen, kamen auf 9681.