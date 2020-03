Coronavirus: Sprockhöveler Ingenieur entwickelt Luftfilter

Sprockhövel Thomas Wegemann aus Sprockhövel hat ein Filtergerät entwickelt. Eigentlich für die Industrie gedacht, könnte es auch gegen das Coronavirus helfen

Thomas Wegemann ist Chef eines Sprockhöveler Familienunternehmens. Eigentlich für die Industrie hat er einen Filter entwickelt, der die Raumluft reinigen kann. Auch im Kampf gegen das Coronavirus könnte der helfen, sagt der Sprockhöveler - zum Beispiel in Arztpraxen.

Entwicklung dauerte anderthalb Jahre

„An Ärzte ist leider zurzeit nicht heranzukommen. Versucht habe ich es, aber niemand meldet sich zurück.“ Das ist die bittere Erkenntnis des Unternehmers Thomas Wegemann, Chef von Trustfilter UG. Er hat vor anderthalb Jahren angefangen einen Filter zu entwickeln, der feinste Partikel aus der Luft filtert. Seit zwei Wochen ist das Gerät, das eigentlich für die Industrie gedacht ist, einsetzbar. „Auch im medizinischen Bereich könnte es gerade jetzt gute Dienste leisten.“

Wegemann ist Chef eines Familienunternehmens mit zwanzig Mitarbeitern. Für den Maschinenbauingenieur ist es kein Drama, vor Problemen zu stehen, er sucht gerne Lösungen. Aus eigenem Interesse machte er sich 2018 daran, ein Filtergerät zu entwickeln, dass kleinste Metallstäube aus der Luft filtern sollte.

Schwebstoffe beim Maschinenbau, Bakterien und Viren ausfiltern

„Man sieht bei Arbeiten in Schweißfach- oder Maschinenbaubetrieben immer ein Flimmern in der Luft. Da wabert auch immer Rauch.“ Die Mitarbeiter zum Beispiel in Schweißfachbetrieben trügen natürlich Schutzmasken, aber „die Kollegen, die etwas weiter weg mit anderen Arbeiten beschäftigt sind, atmen die Luft so ein, wie sie herumwirbelt.“ Das sei so wie früher im Bergbau, wo der Filter für die Luft die Lunge der Bergleute gewesen seien.

Zwar arbeitet Wegemann schon lange mit den bekannten und geprüften Hepa-Filtern (High Efficiency Particulate Air), die Schwebstoffe aus der Luft filtern, aber es dauerte noch Monate, bis er sein Ziel erreicht hatte. Jetzt hat er Geräte entwickelt, die Bakterien zu einhundert Prozent eliminieren sollen - und Viren zum großen Teil.

Funktionsweise des Filters

Die Luft wird über zwei seitlich angebrachte Rohre angesaugt, die Schwebeteilchen laufen durch einen Feinstaubfilter, ein weiterer Aktivkohlefilter nimmt die Gerüche auf. „An der Rückseite wird die gereinigte Luft wieder ausgeblasen.“

„Zwei Gerätegrößen sind auf dem Markt. Ein sehr großes für die Industrie und ein Gerät, das man zum Beispiel in Wartezimmern von Arztpraxen aufstellen könnte“, sagt Wegemann. „Es ist auf vier Stufen einzustellen, 1,60 Meter hoch, nimmt ungefähr den Platz von zwei Stühlen ein und kostet knapp unter 5000 Euro. Es filtert 750 Kubikmeter Luft pro Stunde. Bei einer Raumgröße von 60 Quadratmetern zum Beispiel wird die Luft alle zwölf Minuten ausgewechselt.“

Keine Reaktion vom Bundesgesundheitsamt

Immer wieder höre er von Unternehmern, dass man ja gerne irgendetwas zur Be- und Entlüftung von Räumen täte, man aber nicht wisse, wie man es machen soll. „Filteranlagen in älteren Häusern einzubauen, ist tatsächlich kaum machbar“, sagt Thomas Wegemann. Aufgrund der Mobilität des Gerätes – es steht auf Rollen – sei es flexibel in Warte- und Aufenthaltsräumen oder Besprechungszimmern einsetzbar.

Er habe vor Kurzem auch das Bundesgesundheitsamt angeschrieben, um in diesen schwierigen und gefährlichen Zeiten des Coronarvirus auf seine Erfindung aufmerksam zu machen und so ein Gerät wenigstens einmal auszuprobieren, „es ist aber nicht einmal irgendeine Antwort gekommen“, sagt der Ingenieur.

Sprockhöveler Corona-Fälle und Firmen-Kontakt

Derzeit (Stand Freitag, 16 Uhr) gibt es in Sprockhövel sieben bestätigte Corona-Fälle. Im gesamten EN-Kreis sind es 52. Sprockhövel zählt zudem 52 begründete Verdachtsfälle, der gesamte EN-Kreis 505. Weitere 878 Personen im Kreis befinden sich in Quarantäne, weil sie Kontakt zu Verdachtsfällen hatten.

An den Geräten, die Luftschadstoffe, Staub, Gerüche, Bakterien und Viren aus der Luft aufnehmen, hat Thomas Wegemann lange gearbeitet. Dafür hat er jetzt einen Gebrauchsmusterschutz. Acht dieser Geräte, die gerade erst auf dem Markt sind, hat er sofort verfügbar. Um 100 Stück zu bauen, brauche er zwei Monate, sagt der 50-Jährige Maschinenbauingenieur. Zu erreichen ist er unter der Telefonnummer 02339/1219994.

