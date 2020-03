Sprockhövel. Das Konzert mit Stefan Lex in Sprockhövel wurde aufgrund der Coronakrise in den Herbst verschoben. Hier nennt der Tenor die Folgen für Künstler.

Das für das vergangene Wochenende angesetzte Galakonzert zum 50-jährigen Stadtjubiläum ist zur Eindämmung der Corona-Infektionen auf den 19. September verschoben worden. Stefan Lex, der bei diesem Konzert jetzt mit seinem Vokalensemble „DER CHOR!“ hätte auftreten sollen, zeigt Verständnis für die Entscheidung, obwohl sie gerade freischaffende Künstler hart trifft.

Lex nennt die zahlreichen Absagen desaströs für Künstler, sie hängen in der Luft

„12 bis 14 unserer Auftritte im März und April, teilweise auch im Mai, sind abgesagt – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in Hessen und Niedersachsen, sogar in Bayern. Die meisten sind verschoben worden, vier aber auch komplett abgesagt. Auch unsere Chorarbeit ist bis zum Ende der Osterferien eingestellt. Das ist desaströs für Künstler, sie hängen in der Luft“, erklärt Lex im Telefoninterview.

„Wir versuchen gerade händeringend einen Ansprechpartner zu finden über die Hotline, an die sich Berufskreise wenden können. In der Ansprache von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wurden ja finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. Ich hoffe, dass es diese Hilfspakete nicht nur für die „normalen“ Berufe gibt, sondern auch für Kunstschaffende“, so Lex. Zwar gebe es Rücklagen, aber wenn die Corona-Krise ein halbes Jahr andauern sollte, „wird das für viele freischaffende Künstler eine existentielle Bedrohung sein“.

Persönlich gehen Lex und seine Frau gelassen mit der Situation um

Persönlich gehen Stefan Lex und seine Frau, Pianistin Sigrid Althoff, gleichwohl gelassen mit der Situation um. „Ich versuche, das Beste daraus zu machen, Sachen zu erledigen, die im Alltagstrubel liegen geblieben sind.“

Wie Hilfen für freischaffende Künstler aussehen könnten? „Man könnte diese beispielsweise durch eine hälftige Vorauszahlung der Gage unterstützen“, so Lex. Denn: „Jetzt ist höhere Gewalt im Spiel.“

Die restriktiven Maßnahmen, die die Behörden nun ergriffen haben, hält der Chorleiter und Entertainer aber für angemessen. „Ich selbst habe keine Angst, aber ich würde größten Wert darauf legen, dass alle da mitmachen, nicht nur bestimmte Gruppen. Jeder muss Opfer bringen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen und Menschen zu schützen.“

Lex: Vielleicht kann man auch etwas Kraft aus der Zwangspause schöpfen

Stefan Lex versucht, optimistisch nach vorn zu blicken. „Wenn man es schafft, alles etwas umzuswitchen, kann man vielleicht auch etwas Kraft aus der Zwangspause schöpfen.“

Lex und seine Frau pflegen viele Sozialkontakte aktuell per Skype und E-Mail. Und wenn das Wetter schön ist, wollen sie Fahrrad fahren. „Damit einem der kalte Wind durchs Gesicht weht und die Viren wegfegt. Und vielleicht noch jeden Abend einen Doppelwacholder trinken.“