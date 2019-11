Beratungsstelle kämpft in Sprockhövel gegen Gewalt an Frauen

Sprockhövel. Die EN-Frauenberatungsstelle zeigte Flagge am Aktionstag. Kritik gab es an Einschränkungen der Gleichstellungsbeauftragten in Sprockhövel.

Die Frauenberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Sitz in Schwelm, Hattingen und Witten zeigte am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen Flagge in Haßlinghausen. Das Thema bleibe aktuell, sagte die Vorsitzende Andrea Stolte. Normalerweise ist das an dem 25. November eine Veranstaltung der Mitglieder des Runden Tischs. Doch in Sprockhövel gebe es keine Gleichstellungsbeauftragte mehr, die für Bürgerinnen in Not ansprechbar sei. „Ein Skandal“, meinte Andrea Stolte.

24 Fälle von häuslicher Gewalt in Sprockhövel

Birgid Herbst bekommt von Nicola Wiegand, EN- Frauenberatung von der Schwelmer Frauenberatungsstelle zum Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen eine Einkaufstasche mit Info-Material. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Insgesamt wurden mehr als 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen durch ihre Ehemänner, Partner oder Ex-Partner. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA). 24 Taten häuslicher Gewalt wurden 2018 in Sprockhövel registriert. „Das zeigt doch, wie notwendig es nach wie vor ist, dass Frauen in ihrer Stadt in möglichst unmittelbarer Nähe einen Ansprechpartner finden, der sofort Hilfe leisten kann“, sagt auch die Kreisgleichstellungsbeauftragte Katrin Brüninghold. Um so härter fällt die Kritik an der politischen Entscheidung in Sprockhövel aus, den Zuständigkeitsbereich der örtlichen Gleichstellungsbeauftragten auf die Belange innerhalb der Stadtverwaltung zu begrenzen; ein Fall, den es im Kreisgebiet bislang nur in Breckerfeld gibt. Gleichstellungsbeauftragte gelten nach Aussage von Andrea Stolte als erste Anlaufstelle für Frauen in Not, aber auch als Ansprechpartner für die Frauenberatungsstelle, die sich einen Überblick über die Situation in der jeweiligen kreisangehörigen Stadt machen will. „Jetzt müssen Sprockhövelerinnen zu uns in die Beratung nach Schwelm oder Hattingen fahren“, sagt Stolte.

Probleme seien nicht geringer geworden

Seit 25 Jahren arbeitet Andrea Stolte in der Frauenberatung. „Die Probleme sind nicht geringer geworden“, stellt sie fest. Der Stellenwert vieler Frauen in islamischen Migrantenfamilien sei oft niedriger als der des Mannes, „daher kommen wir zu aufklärenden Gesprächen auch in Flüchtlingsunterkünfte“, so Stolte. Aber es gebe Zeichen der Hoffnung. „Gewalt an Frauen ist kein Tabu mehr, die Öffentlichkeit hat ein Bewusstsein dafür gewonnen, auch die Polizei sieht nicht mehr – wie früher geschehen – weg.“ Die Gesetzgebung spiegele das insgesamt auch wider. Komme es zum Eklat zwischen Eheleuten oder Partnern in der Privatwohnung, werde heute der Verursacher aus der Wohnung verbannt.

Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt

Und trotzdem: Auch heute noch sei mit einer hohen Dunkelziffer an häuslicher Gewalt zu rechnen, die aus Scham nicht bekannt werde. Und die Einrichtung Runder Tisch mit Gleichstellungsbeauftragten, Frauenberatung, Frauenhaus, Opferschutz Weißer Ring, Polizei, Ausländeramt, Jugendbehörde und Staatsanwaltschaft seien Garant dafür, dass Frauenschutz – und, eher selten, aber existent: Männerschutz – zunehmend ins Bewusstsein der Gesellschaft rücke.