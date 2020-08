AVU zieht in runderneuerte Sparkasse Sprockhövel um

Sprockhövel. Der Energieversorger AVU und die Sparkasse in Niedersprockhövel sind nun unter einem Dach. Sie wollen den Dienst am Kunden verbessern.

Am kommenden Montag, 10. August, ist es soweit: Nach vierwöchiger Umbauzeit werden sich die Mitarbeiter der Sparkasse Sprockhövel wieder rund um die finanziellen Belange ihrer Kunden kümmern können. Und sie freuen sich darauf, den Sprockhövelern die neu gestaltete Halle in der Filiale an der Hauptstraße 68 vorzustellen.

Einrichtung von Beratungskuben

In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Kreditinstituts wurde die Ausstattung der Kundenhalle von langer Hand geplant. Herzstück sind vier individuell gestaltete Beratungskuben, die den Sprockhöveler Kunden aus der näheren Umgebung bekannt vorkommen müssten. Neu gestaltete Serviceplätze, Arbeitsbüros und eine multifunktionale Wartezone stehen den Kunden zur Verfügung.

AVU richtet sich in Sparkasse ein

Aber nicht nur die Sparkasse hat etwas für ihre Erneuerung in Niedersprockhövel getan. Auch der Energieversorger AVU hat am Montag seinen großen Tag: Dann zieht der AVU-Treffpunkt in Niedersprockhövel um. Neuer Standort des Kundenbüros wird dann in der Sparkasse sein. In Zusammenhang mit dem Umzug werden sich auch die Öffnungszeiten ändern und sollen somit den Kundenbedürfnissen entgegenkommen: Statt wie bisher an drei Tagen können Kunden die Beratung nun an vier Tagen in der Woche nutzen: montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr.

Vorbilder in Schwelm und Breckerfeld

„Damit setzen wir fort, was in Schwelm und Breckerfeld erfolgreich funktioniert“, erklärt AVU-Vorstand Uwe Träris. Das sei die gute Zusammenarbeit mit der jeweiligen Sparkasse vor Ort. Der Energieversorger plant, in diesem Herbst in Ennepetal auch mit dem AVU-Treffpunkt in die dortige Sparkasse umzuziehen.