Zuwächse in Hilchenbach und Wilnsdorf

Erhebliche Unterschiede gab es in Bezug auf die neuen Lehrverträge zwischen den einzelnen Kommunen im IHK-Bezirk.

Im Siegerland hatten junge Leute im vergangenen Jahr in Hilchenbach (+ 9 %), Siegen (+ 4 %) und Wilnsdorf (+ 8 %) „besonders gute Chancen, einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben“, teilt die IHK mit.

Weniger Lehrverträge als im Vorjahr registrierte die Kammer in Burbach (- 9 %), Neunkirchen (- 4 %), Netphen (- 3 %), Kreuztal (- 7 %) und Freudenberg (- 11 %).

In Wittgenstein wurden 185 Ausbildungsverträge registriert: 11 % Rückgang. Während das Volumen in Erndtebrück um 27 % stieg, sank es in Bad Laasphe um 4 %, in Bad Berleburg um 22 %.