Zu lange bei Siegener Discounter geparkt: Auto abgeschleppt

Siegen. Autofahrer aus Olpe parkt bei Discounter in Siegener Innenstadt, geht anderswo einkaufen und stellt noch die Parkscheibe vor. Das wird teuer.

Weil er seinen Wagen auf einem Discounter-Parkplatz in der Siegener Innenstadt abgestellt hat, dort aber nicht einkaufte, muss ein Autofahrer aus dem Kreis Olpe vermutlich eine höhere Summe bezahlen.

Der Mann hatte seinen Mercedes am Dienstagmorgen, 10. März, an Reichwalds Ecke geparkt. Gleich gegenüber befindet sich das Parkhaus Reichwalds Ecke. Beim Discounter mahnen Hinweisschilder, dass Parken nur mit Parkscheibe und nur zum Einkaufen in diesem Geschäft erlaubt sei. Ansonsten kostet es 30 Euro, das Fahrzeug werde rigoros abgeschleppt.

Parkplatzaufsicht bestellt Abschleppunternehmer nach Siegen

Genau das ist dann auch geschehen: Der Olper stellte zwischenzeitlich noch die Parkscheibe vor, um weiter umsonst im Siegener Zentrum parken zu können. Die Parkplatzaufsicht bestellte angesichts dessen einen Abschleppdienst, der den Wagen nach Eiserfeld brachte.

Zu den 30 Euro wegen des Parkverstoßes kommen nun auch noch 220 Euro Abschleppkosten hinzu, so der Unternehmer – und der Fahrer muss seinen Wagen in Eiserfeld auslösen. Die Polizei wurde informiert und das Kennzeichen hinterlegt.

