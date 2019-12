Siegen. Ein „CrefoZert“ erhalten nur Unternehmen mit einer außergewöhnlich guten Bonität. Im Siegerland sind gleich 30 Firmen ausgezeichnet.

Zertifikat erhalten: Heimische Firmen mit sehr guter Bonität

Die Creditreform Siegen, die für Siegen-Wittgenstein und Bereiche im Sauerland und Altenkirchen zuständig ist, bietet mit dem Bonitätszertifikat „CrefoZert“ Zertifizierungen an, die Auskunft über die Bonität von Unternehmen gibt. Dieses basiert auf einem Bilanzrating der Creditreform Rating AG, eine BaFin zertifizierte Ratingagentur, und einer strengen eigenen Bonitätsbewertung. Das Ergebnis weist im Vergleich mit Gesamtdeutschland Besonderheiten auf.

30 Firmen der Region ausgezeichnet

Ein „CrefoZert“ erhalten nur Unternehmen mit einer außergewöhnlich guten Bonität, gerade einmal zwei Prozent der deutschen Firmen. In diesem Jahr waren das bundesweit 1100 Unternehmen. In der heimischen Region wurden gleich 30 Firmen ausgezeichnet, darunter unter anderem die Krückemeyer GmbH in Wilnsdorf, die Spedition Bender in Freudenberg, die Büdenbender Hausbau GmbH in Netphen und die Hering GmbH & Co. KG (Konzern) in Burbach.

Mentalität der Erfolgsgarant

Befragt nach den Gründen für dieses sehr gute Abschneiden der Region erklären Christine Hain-Stühn und Klaus-Peter Hain, Geschäftsführer von Creditreform Siegen: „Die Mentalität in der Region ist durch und durch kaufmännisch geprägt. Das Erwirtschaften kommt hier tatsächlich vor dem Ausgeben.“

