Netphen-Salchendorf. Das Intelligenzblatt der Junggesellen aus dem Netphener Ortsteil ist durchaus gefürchtet. Auf den Umzug folgen Feuer und Frühschoppen.

Wurstekommissare ziehen Silvester durch Salchendorf

Auch in diesem Jahr findet am Silvesternachmittag der Umzug der Wurstekommission Salchendorf statt. Seit 1920 ziehen die Junggesellen der Burschenschaft mit ihren selbst gezimmerten Motivwagen zu Themen, die das Dorf in diesem Jahr bewegten, durch die Straßen Salchendorfs. Aufstellung der Wagen ist um 13.30 Uhr beim Denkmal der Wurstekommission in der Ortsmitte. Dort stößt dann auch das Panikorchester der Musikkapelle Salchendorf zu den Wagen.

Direkt nach Beginn des Umzuges versammeln sich meist mehrere hundert Menschen am „Bermuda-Dreieck“ (Kreuzung Schulstraße/Albert-Klenner-Straße/Deuzer Weg), an dem dann das „Salchendorfer Witz und Intelligenzblatt“ von zwei Vertretern des Ältestenrates der Wurstekommission verlesen wird. Währenddessen sind die anderen zwölf Vertreter des Ältestenrates unterwegs von Haus zu Haus, um dort Wurst- und Geldspenden zu erbitten. Dabei verkaufen sie auch ihr in dieser Woche angefertigtes Blatt mit Anekdoten über Ereignisse aus dem Ort. In dieser „Zeitung“ werden die Motive auf den Wagen noch näher erläutert und weitere Begebenheiten preisgegeben. In den Blickpunkt der Kritik gerät jeder, der für Diskussionen im Ort gesorgt hat.

Am Ende sind alle Sünden vergeben

Nachdem der Zug von seinem langen Weg durch die Straßen, auf dem er mehrmals den Ortskern kreuzt, zurückgekehrt ist, werden alle Wagen in der Dämmerung am alten Dreschplatz verbrannt: „Was geschehen ist, ist vergeben, vergessen und wird dem Feuer überantwortet“, lautet der Spruch dazu. Kurz vor dem Jahreswechsel versammeln sich dann alle Feiernden in der Ortsmitte, danach ziehen die Mitglieder noch einmal singend durch die Straßen, um allen Dorfbewohnern ein frohes neues Jahr zu wünschen. Zur selben Zeit schreiben die Jüngsten der Wurstekommission die Neujahrswünsche auf jede Hausschwelle.

Die Wurstekommission beendet diese anstrengende Woche mit einem zünftigen Frühschoppen am Neujahrsmorgen ab 10 Uhr im Gasthof zum Johannland, bei Horbes, zu dem nur die männliche Bevölkerung geladen ist.

