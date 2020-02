Helga Maria Lange hat auch einen Lehrauftrag für Orgel an der Universität Siegen. Das Unterrichtsinstrument ist die große Orgel in St. Josef, mit der sie auch die Messen begleitet und Konzerte gibt. Außerdem veranstaltet sie C- Dirigentenkurse für angehende Chorleiter.

In der Diözese Paderborn ist sie für Kinderchorarbeit verantwortlich.