Wilnsdorf. Der Heimatverein Wilnsdorf hat die Quelle „Ad´r Batterie“ instand gesetzt, deren Wasser seit dem Orkan Kyrill nicht mehr richtig lief

Wilnsdorfer Quellwasser sprudelt wieder

Die Quelle „Ad´r Batterie“ sprudelt wieder, dafür haben Mitglieder des Heimatvereins Wilnsdorf in vielen Arbeitsstunden gesorgt.

„Ad´r Batterie“ befindet sich auf der Wilnsdorfer Seite der Bundesstraße 54 zur Kalteiche hinauf. Auf halber Strecke zwischen dem Wilnsdorfer Ortsausgang und dem Abzweig nach Wilgersdorf liegt ein kleiner Rastplatz, auf dem viele Autofahrer halten und sich das frische Quellwasser abfüllen - obwohl es sich offiziell nicht um Trinkwasser handelt.

Nach Kyrill passierte lange nichts

Seit dem Orkan Kyrill, der am 18. und 19. Januar 2007 über Europa und das Siegerland hinweg zog und auch in Wilnsdorf das öffentliche Leben in weiten Teilen beeinträchtigte, sprudelte die Quelle nicht mehr wie früher. Auch hier waren hunderte Bäume umgekippt, hatten die nur wenig unter der Erde liegenden Tonrohre eingedrückt und die Wasserzuläufe blockiert.

Mit dem Ziel, das Wasser der Quelle wieder sprudeln zu lassen, wurden die Mitglieder des Wilnsdorfer Heimatvereins aktiv. Schnell waren einige Freiwillige gefunden, die sich dem Projekt an mehreren Tagen mit einem Arbeitspensum von jeweils zehn Stunden widmeten. Die Vereinsmitglieder entfernten oberhalb der Quelle alte und defekte Drainagerohre, hoben einen kleinen Graben aus und leiteten das Wasser in die noch erhaltenen Tonrohre. Das Ergebnis war sofort sichtbar, denn das Quellwasser fließt wieder in einer beachtlichen Menge.

Siegerland Heimatverein Wilnsdorf Der Heimatverein Wilnsdorf beschäftigt sich mit der Heimat-, Kultur-, Denkmal- und Brauchtumspflege. 246 aktive Mitglieder zählt der Verein, der Mitglied im Westfälischen Heimatbund ist, aktuell. Der Mitgliedsbeitrag kostet jährlich zehn Euro für Einzelmitglieder und zwölf Euro für Familien. Kontakt zum Verein über Reinhold Kopfer unter 02739/4566 oder per E-Mail an kontakt@heimatverein-wilnsdorf.de

Der Ursprung des Namens

Der Name „Ad´r Batterie“ stammt von einer Artilleriestellung der österreichischen Armee, die sich 1796 in diesem Bereich der Kalteiche den vom Rhein her anrückenden Franzosen im Verlauf des ersten Revolutionskrieges entgegenstellten.

Die Österreicher hatten zuvor begonnen, die Kalteiche samt ihrer Umgebung mit Verhauen, Erdwällen, Schanzen und Batterien zu sichern. Am 4. Juli 1796 wurden die 37.000 Mann starken österreichischen Truppen jedoch in einer verlustreichen Schlacht, die vor der Kalteiche bei den Orten Wilnsdorf, Wilgersdorf und Würgendorf stattfand, von den 60.000 Personen umfassenden französischen Truppen geschlagen. Nach den Kämpfen zogen sich die Österreicher zurück und in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli, so die Überlieferung, plünderten die Franzosen die umliegenden Ortschaften. Im weiteren Verlauf des Feldzuges mussten sich die Österreicher immer weiter zurückziehen.

Erst Anfang September desselben Jahres, in der Schlacht um Würzburg, gelang es Erzherzog Karl von Österreich, die Franzosen entscheidend zu schlagen und sie bis hinter den Rhein zurückzudrängen. Ende 1796 wurde nach einem Friedensbeschluss die Kampfhandlungen beendet.

