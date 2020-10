Wilnsdorf: Zwei Millionen Euro für Grundschule Niederdielfen

Niederdielfen. In Wilnsdorf haben die Bauarbeiten für einen zweistöckigen Anbau der Grundschule Niederdielfen begonnen. Kosten: Rund zwei Millionen Euro

An der Grundschule Niederdielfen wird zurzeit der Baugrund für die Erweiterung des Gebäudes vorbereitet. Die Schule erhält einen zweigeschossigen Anbau mit vier Klassenzimmern und angrenzenden Differenzierungsräumen, außerdem sind weitere Räume, u.a. für die OGS-Leitung und ihr Team, vorgesehen. Dadurch wird im Bestandsgebäude Platz geschaffen für den stark gewachsenen Bedarf an Ganztagsbetreuung und differenzierten Unterrichtsangeboten.

An der Grundschule Niederdielfen nehmen mehr als 60 Prozent der über 200 Schülerinnen und Schüler ein Betreuungsangebot in Anspruch. Ausgewählt werden kann zwischen der Verlässlichen Halbtagsschule (VHTS) von 8 bis 13 Uhr, der Offenen Ganztagsschule (OGS) bis 16.30 Uhr und der sogenannten Flexi-Betreuung an ein bis zwei Nachmittagen pro Woche.

Gesamtes Schulgelände in Wilnsdorf barrierefrei zugänglich

Mit den Arbeiten für den Rohbau soll in wenigen Tagen begonnen werden, die Einweihung des Anbaus ist zum kommenden Schuljahr geplant. Für die Baumaßnahme veranschlagt die Gemeinde Wilnsdorf Gesamtkosten von insgesamt rund 2.000.000 Euro. In ihnen ist auch der Einbau eines Aufzugs enthalten, mit dem das gesamte Schulgebäude barrierefrei zugänglich sein wird.

Das Treppenhaus des Anbaus wird als zweiter Rettungsweg aus dem Lehrerzimmer dienen, das Haupttreppenhaus im Bestandsgebäude kann als zweiter baulicher Rettungsweg für den Erweiterungstrakt genutzt werden.

„Insbesondere auf lange Sicht ist die Erweiterung der Grundschule Niederdielfen ein ganz wichtiger Schritt, um auch zukünftig eine optimale Bildung und Betreuung unserer Kinder sicherzustellen“, betont Bürgermeisterin Christa Schuppler.

