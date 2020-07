Bauprojekt Wilnsdorf: Kita in Obersdorf wird dauerhaft vierzügig

Obersdorf. Die Kita in Obersdorf wird für 338.000 Euro umgebaut. Wilnsdorfs Bürgermeisterin Schuppler begutachtet den Ausbau der neuen Räume

Die Bauarbeiten zur Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte in Obersdorf sind in vollem Gange. Damit kann die Kita ab dem Kindergartenjahr 2020/21 dauerhaft vierzügig fahren.

Bürgermeisterin Christa Schuppler und Nicole Klein, Geschäftsführerin des DRK-Frauenvereins Wilnsdorf (Träger der Kita), machten sich kürzlich gemeinsam mit dem verantwortlichen Architekten Jost Müller sowie der langjährigen Kita-Leiterin Karola Rühl ein Bild vom aktuellen Baufortschritt im neuen Kita-Bereich. In den „neuen“ Räumlichkeiten des ehemaligen Bürgerraums, den die Gemeinde Wilnsdorf der Kita unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, wird schon bald die vierte Kindergartengruppe ihren Platz finden. Hier erwartet die „Regenbogen Kinder“ ein großer Gruppenraum mit einer Küchenzeile, der viel Platz zum Spielen, Toben und Lernen bietet.

Neue Spielmöglichkeiten in Wilnsdorf

Außerdem entstehen ein Gruppennebenraum, ein Sanitär- und Wickelbereich, ein Personal-WC und ein separater Eingang mit großzügigem Flurbereich. Insgesamt wird die Kita um eine Fläche von 108 Quadratmetern erweitert und bekommt im neuen Bereich ein helles und freundliches Erscheinungsbild mit moderner Ausstattung und LED-Beleuchtung. „Die Kinder werden sich richtig freuen“, waren sich Schuppler und Rühl einig. „Schließlich ist es für sie total aufregend, die neuen Räume mit all den neuen Spielmöglichkeiten zu entdecken“, so Rühl. Bürgermeisterin Schuppler betonte, dass der Abschluss der Baumaßnahme für die Erzieherinnen eine Entlastung sei.

Kita-Ausbau in Obersdorf kostet 338.000 Euro

Für sie war die aktuelle Umbaumaßnahme übrigens nicht die einzige in den letzten Jahren. Schon 2012 standen große Bauarbeiten parallel zum laufenden Kitabetrieb an. Damals wurde die Kita umfänglich umgebaut, so dass sie nun Platz für die Betreuung von insgesamt 16 U3-Kindern bietet. Als kleines Zeichen der Wertschätzung für das Durchhaltevermögen während der Baumaßnahmen brachten Schuppler und Klein den Mitarbeiterinnen Blumen mit.

Die Umbauarbeiten laufen planmäßig, so dass die vierte Gruppe noch in diesem Jahr den neuen Kita-Bereich beziehen kann. Für den Ausbau sind Gesamtbaukosten in Höhe von 338.000 Euro vorgesehen, bezuschusst durch das Land NRW.

