Wilnsdorf: Erster Spatenstich für Dielfer Backhaus

Wilnsdorf. Der Dielfer Backesverein hat sich einen Wunsch erfüllt: ein eigenes Backhaus. Unter coronakonformen Bedingungen erfolgte der erste Spatenstich.

Um die alte Tradition des Brotbackens im Dorf wieder aufleben zu lassen und die Dorfgemeinschaft insgesamt zu fördern, hat sich der Dielfer Backesverein im Februar 2018 gegründet.

Die Coronakrise und andere Unwägbarkeiten halten den Verein nicht davon ab, das große Ziel zu verfolgen – ein eigenes Backhaus in Niederdielfen. Nun erfolgte der Spatenstich.

Die Vereinsarbeit in Niederdielfen

Ende der 1960er Jahre wurde das letzte von insgesamt fünf Backhäusern abgerissen. Im Augraben in Niederdielfen möchte der Backesverein kurzfristig ein neues errichten. Diese Idee wird von einer breiten Mehrheit der Dorfbewohner unterstützt,was sich in der rasch ansteigenden Mitgliederzahl widerspiegelt, so der Verein. In der ersten Zeit nach der Neugründung kooperierten die Niederdielfer mit den Backesfreunden aus Alchen, um dort mit zu backen und die Mitglieder mit frischem Schanzenbrot zu versorgen. So konnte der Verein im Dezember 2018 bereits das erste eigenständig gebackene Schanzenbrot anbieten – mit einem geliehenen mobilen Backes auf dem Weihnachtsmarkt der Ortsvereine am „Haus an der Weiß“.

Dabei hatten die Mitwirkenden viel Spaß und erhielten außerdem viele positive Reaktionen, weshalb sie den Entschluss fassten, einen eigenen mobilen Backes zu bauen. Mit der Unterstützung ortsansässiger Firmen und mit Mitteln aus dem Förderprogramm Heimat-Scheck war schon Ende 2019 der eigene Backes auf Rädern fertig. Mit diesem bringt der Verein Kindern in Schulen und Kindergärten und Bewohnern in Seniorenheimen in den Schulen sowie den Senioren die alte Tradition des Brotbackens vor Ort näher. Außerdem unterstützen die Backesfreunde nun wiederum andere Ortsvereine bei Dorfveranstaltungen.

Das neue Backhaus in Niederdielfen

Das eigentliche Ziel – ein Backhaus in Niederdielfen – verlor der Verein dabei nie aus den Augen. Er schloss einen Gestattungsvertrag mit der Gemeinde Wilnsdorf und stellte Förderanträge bei der Bezirksregierung in Arnsberg. Im Juni 2020 – mitten in der Coronakrise – erreichte die Vereinsmitglieder dann die Zusage über Mittel aus dem Förderprogramm Dorferneuerung. Daraufhin wurde ein Bauantrag gestellt und Ende September genehmigt

Hilfe für jungen Verein Unterstützt wird der Dielfer Backesverein bei seinem Vorhaben vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, der Bezirksregierung Arnsberg, der Gemeinde Wilnsdorf, der Sparkasse Siegen und der Siegenia. Ausdrücklich bedanken möchte sich der Verein außerdem bei Ministerin Ina Scharrenbach und der ehemaligen Wilnsdorfer Bürgermeisterin Christa Schuppler, die sich für die komplikationslose Überlassung des Baugrundstückes eingesetzt hat.

Nun erfolgte der erste Spatenstich – unter coronakonformen Bedingungen. Die zahlreichen Unterstützer und Mitglieder konnten leider nicht eingeladen werden. Die Verantwortlichen hoffen, diesen offiziellen Teil bald nachholen zu können. Außerdem hofft der Verein auf einen milden Winter, damit die Bauarbeiten zügig voranschreiten können. Als nächstes stehen die Ausschachtungsarbeiten an, das Backhaus soll schon im Jahr 2021 fertig werden. Ortsansässige Firmen haben bereits ihre Hilfe angeboten, den Großteil der Arbeiten möchte der Verein allerdings in Eigenleistung erbringen – und hofft auf viele helfende Hände.

Unter www.dielfer-backes.de informiert der Verein regelmäßig über den Baufortschritt.

