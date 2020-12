Wilnsdorf: Einbrecher bestehlen Frau (83) – Schmuck ist weg

Die Täter in Wilnsdorf-Obersdorf gelangten über eine Terrassentür ins Haus.

Obersdorf. Eine Seniorin verlässt im Wilnsdorfer Inselweg mit ihrer Pflegekraft das Haus. Als sie zurückkehren, sind Geld und Schmuck weg.

Unbekannte Täter sind am Montagnachmittag, 7. Dezember, in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Obersdorf eingebrochen und haben eine 83-Jährige bestohlen.

Die Frau hatte das Haus im Inselweg gegen 15.30 Uhr mit ihrer Pflegekraft verlassen. Als sie gegen 17 Uhr zurückkehrte, stellten beide fest, dass eine Terrassentür aufgehebelt war.

Weiterer Versuch in Wilnsdorfer Nachbarhaus

Bei der weiteren Begutachtung des Hauses fiel auf, dass Bargeld sowie eine Schmuckschatulle entwendet wurde, teilte die Polizei am Dienstag, 8. Dezember, mit. Fast zeitgleich versuchten unbekannte Täter in das direkte Nachbarhaus einzubrechen. Dieser Versuch blieb jedoch erfolglos, berichten die Beamten weiter.

Die Kriminalpolizei Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

