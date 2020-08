Wilnsdorf: Bus mit Kindern prallt gegen Baum – 25 Verletzte

Auf regennasser Fahrbahn prallt der vor allem mit Kindern und Jugendlichen besetzte Linienbus am Ortsausgang von Flammersbach gegen einen Baum.

Flammersbach. Zwischen Flammersbach und Niederdielfen ist am Montagmorgen ein Schulbus gegen einen Baum geprallt.

Auf der Kreisstraße zwischen Flammersbach und Niederdielfen ist am Montagmorgen ein Bus mit Kindern und Jugendlichen verunglückt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dem Linienbus der Linie R 12, die von Siegen nach Wilnsdorf fährt und mehrere Schulen im Wilnsdorfer Raum ansteuert, befanden sich etwa 25 Kinder und Jugendliche. Der Bus soll mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, berichteten nachfolgende Autofahrer. Trotzdem kam er in der scharfen Kurve am Ortsausgang von Flammersbach auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Feuerwehr und Rettungsdienste kamen mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle. Der Rettungshubschrauber flog an, zur Versorgung der Verletzten wurde ein Zelt aufgebaut. Fünf Fahrgäste und die Busfahrerin sind schwer, 20 Fahrgäste leicht verletzt.

Auch Notfallseelsorger kamen zum Unfallort. Aus Flammersbach und Niederdielfen eilten Eltern herbei, die sich um ihre Kinder sorgten. Die leicht verletzten Kinder wurden im Zelt von Ärzten versorgt; die Polizei informierte die Eltern, die ihre Kinder abholten.

Vor Ort war auch der Betriebsleiter der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) Gerhard Bettermann. Er schätzt den Sachschaden an dem Bus auf mindestens 50.000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.