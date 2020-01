Burbach/Neunkirchen/Wilnsdorf. Wilnsdorf, Burbach und Neunkirchen stärken die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus und Standortmarketing. Fördermittel möglich.

Wilnsdorf, Burbach und Neunkirchen bauen den Tourismus aus

Die drei Südsiegerländer Gemeinden bauen ihre Kooperation in Sachen Tourismus und Standortmarketing aus. Diese soll in Form einer sogenannten touristischen Serviceeinheit (TSE) „in verbindliche Strukturen gegossen werden“, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Damit folgen Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf einer Empfehlung, „die in einem Gutachten für den Touristikverband Siegerland Wittgenstein zu finden ist“.

Südsiegerländer Kommunen mit gemeinsamem Auftritt

Seit 2019 gibt es eine gemeinsame Wanderkarte der drei Kommunen. Alles spreche für einen Ausbau der Kooperation, heißt es weiter. „Unser Ziel ist es, in unserer Außendarstellung schlagkräftiger zu werden, bei effizienterem Ressourceneinsatz“, betonen die Bürgermeister Christoph Ewers (Burbach) und Dr. Bernhard Baumann (Neunkirchen) sowie Bürgermeisterin Christa Schuppler (Wilnsdorf). „Am Ende profitiert jede Kommune davon, wenn die attraktiven Angebote im südlichen Siegerland sichtbarer werden“.

Siegerland Menschen überzeugen Bisherige Ideen für die Kooperation sind unter anderem eine gemeinsame Touristinfo oder besondere Erlebnispakete, „zu denen jede Kommune ein Element beisteuern könnte“. Das sei nicht nur für touristische Gäste von Interesse, wie Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler sagt, sondern auch eine „starke, sichtbare Positionierung als attraktiver Lebensraum“. Dies sei wichtig als positives Argument für die Ansiedlung neuer Unternehmen oder bei der Gewinnung von Fachkräften.

Ein neues Förderprogramm des Landes NRW liefere „ganz aktuell einen besonderen Anreiz, da es die Initialisierung interkommunaler Zusammenarbeit finanziell unterstützt“, wie den Ausführungen zu entnehmen ist. Dank dieser Mittel können sich Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf im Gründungsprozess der TSE beraten und begleiten lassen, außerdem werden anfängliche Personal- und Sachkosten gefördert. Ein Antrag ist vorbereitet, „dem die drei Gemeinderäte ihr positives Votum geben müssen“. Sollte dies – in den kommenden Wochen – der Fall sein und der Antrag bewilligt werden, stünden den drei Kommunen bis zu 180.000 Euro zur Verfügung.

Erstes Projekt: Besseres Online-Marketing

„Auf ein erstes öffentlichkeitswirksames Projekt“, haben sich die Gemeinden laut Mitteilung bereits verständigt – „ohne dem Gründungs- und Findungsprozess der TSE vorausgreifen zu wollen“. Eine gemeinsame Website soll die touristischen Angebote der drei Kommunen attraktiv präsentieren. „Das Online-Marketing ist immer wichtiger geworden, gleichzeitig erwarten Gäste und Besucher von den Angeboten vor Ort mehr Qualität und Vielfalt“, erläutert Bernhard Baumann.

Das breiter werdende Aufgabenspektrum sei mit den bestehenden Ressourcen aber kaum noch zu bewältigen, sagt Christoph Ewers, „daher sehe ich in der strukturellen Neuordnung eine große Chance zur Weiterentwicklung unseres touristischen Profils“.

