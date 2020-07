Wilnsdorf: BMW brennt auf dem Weg nach Siegen aus

Wilnsdorf. Auf dem Weg nach Siegen geriet der BMW eines 32-Jährigen in Brand. Ein Lkw-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte Schlimmeres

Ein BMW ist am späten Samstagnachmittag auf der A 45 kurz vor Wilnsdorf abgebrannt.

Pkw brennt kurz vor Wilnsdorf lichterloh

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Gießen war mit seiner Ehefrau und seinem 9-jährigem Sohn auf den Weg nach Siegen, um die Schwiegereltern zu besuchen. Kurz vor Wilnsdorf bemerkte der Fahrer einen Leistungsverlust an seinem BMW und schon stieg Rauch aus dem Motorbereich heraus. Im Baustellenbereich musste er mit seiner Familie das Fahrzeug verlassen und alarmierte Feuerwehr und Polizei.

Die Feuerwehr konnte über die zweite Baustellenspur zum brennenden Fahrzeug gelangen, das im vorderen Bereich bereits lichterloh brannte. Die Flammen waren schnell gelöscht, am BMW entstand jedoch ein Totalschaden.

Lkw-Fahrer rettet 9-jährigen Jungen

Geistesgegenwärtig reagierte dabei ein Lkw-Fahrer. Er sperrte mit seinem Laster die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund, damit im Baustellenbereich keine nachfolgenden Fahrzeuge an dem lichterloh brennenden Pkw vorbeifuhren. Außerdem setzte er ein 9-jähriges Kind in sein Führerhaus, damit es aus dem Gefahrenbereich heraus und erst einmal in Sicherheit war.

Die Polizeibeamten und auch das Ehepaar bedankten sich bei dem Lkw-Fahrer, dank dem keine Personen zu Schaden gekommen sind, auch weil er den 9-jährigen Sohn ins Führerhaus des Lasters setzte. Wegen der Löscharbeiten und des Abschleppens des ausgebrannten Fahrzeuges, war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund für fast eine Stunde gesperrt.

