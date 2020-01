Siegen. Willi Bürger wertet die Daten der Wetterstation Realschule Oberes Schloss in Siegen aus: Das Jahr 2019 war zu warm und zu trocken, so sein Fazit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wetterstation Siegen: „Klimawandel nicht mehr zu leugnen“

Das Wetterjahr 2019 war in Sachen Höchsttemperatur ein Rekordjahr. Nie wurden in Siegen höhere Temperaturen als am 25. Juli mit 38,3 Grad gemessen. Es war wieder zu warm und zu trocken, Siegen hatte genug Sonne, lag sogar über dem NRW-Durchschnitt, so Willi Bürger der die Daten der Wetterstation der Realschule Oberes Schloss ausgewertet hat. Windig war es vor allem im März. Und Schnee gab es in den unteren Lagen nur selten – der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen, so sein Fazit.

Temperatur: 2019 in Siegen durchschnittlich 9,9 Grad

Die durchschnittliche Temperatur betrug 2019 in Siegen 9,9°C und lag damit um 1° über dem 30-Jahresschnitt (1981-2010) von 8,9°. Damit war es das viertwärmste Jahr zusammen mit 2007 und 2015 seit 1969, dem Beginn der Messungen in Siegen, nur 2018 (10,8°), 2014 (10,4°) und 2017 (10°) war es wärmer. Das kälteste Jahr war 1996 mit 7,2° im Schnitt. In Deutschland betrug die Durchschnittstemperatur in diesem Jahr 10,2°, in NRW 10,7°.

Nur der Januar (-0,2°) und der Mai (-1,9°) lagen 2019 unter dem 30-Jahre-Schnitt, während alle anderen Monate darüber lagen. Besonders warm waren Juni (+4,7°) und Februar (+3,9°). Es gab 78 Frosttage mit Temperaturen teilweise unter 0°, (67 Tage durchschnittlich in Siegen), davon sechs Eistage ganztägig unter 0°, alle im Januar (18 Tage sind normal).

Neuer Siegen-Rekord beim wärmsten Tag

Dem stehen 53 Sommertage mit Temperaturen teils über 25°, davon 13 Heiße Tage mit Temperaturen über 30° gegenüber. Im Sommer 2018 gab es sogar 87 Sommertage, davon 17 Heiße Tage. Wärmste Monate waren Juni, Monatsschnitt 19,7°, Juli (18,5°) und August (18,3°). Der wärmste Tag war der 25. Juli mit einem Tagesschnitt von 28,8° – neuer Rekord an der Station (bisher der 4. Juli 2015 mit 28,3°). An diesem Tag wurde – wie fast überall in Deutschland – auch in Siegen mit 38,3° ein neuer Wärmerekord gemessen (bisher der 12. August 2003 mit 36,7°). Neuer deutscher Rekordträger wurde übrigens Lingen/Ems mit 42,6°.

Die Tiefsttemperatur 2019 gab es am 22. Januar mit -11,7°, am Boden -15,3°. Kälter war es am 7. Januar 2009 mit -19,1° in zwei Metern Höhe und am 28. Februar 2005 mit -20,1° am Boden. Kältester Monat war Januar mit 0,4° im Durchschnitt, kältester Tag war der 21. Januar mit -7,2° im Tagesschnitt. Rekorde hier: 19. Dezember 2009 mit -14,3° Durchschnittstemperatur, kältester Monat bisher war der Dezember 2010 mit -3,0° im Schnitt.

Niederschlag: Siegen bleibt unter dem Schnitt der letzten 30 Jahre

Der Jahresniederschlag von 910 Litern je Quadratmeter lag 156 l unter dem Schnitt der letzten 30 Jahre (1076 l/m2). Damit fielen 85 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Nur im Januar, März und Oktober fiel mehr Regen als im Durchschnitt, die übrigen neun Monate waren zu trocken. Im Juni fielen nur 33,3 Liter, im März 139,8. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 2. August mit 30,4 Litern.

Siegerland Kaum Schnee im Siegerland 2 Zentimeter Schnee – mehr gab es im Jahr 2019 in Siegen nicht. Im Januar blieb etwas liegen und bildete eine geringe geschlossene Schneedecke.

Rekord an der Siegener Wetterstation ist der 28. Mai 2016 mit 56,2 l/m2. Diese Rekordmenge fiel in nur 2,5 Stunden. Zum Vergleich: Beim Jahrhundert-Unwetter am 28. August 2002 fielen 77 Liter. Den Monatsrekord an der Siegener Station hat der August 2007 mit 189 l/m2, den niedrigsten Monatswert gab es im April 2007 mit nur 0,7 Litern. Am meisten regnete es in Siegen 1981 mit 1390 Litern, am wenigsten 1971 mit 639 Litern. Deutscher Spitzenreiter war 2019 Balderschwang (Bayern) mit 2447,8 Litern, Schlusslicht ist Erfurt mit 351,1 Litern.

Wind: Windstärke 10 am 10. März

Die stärkste Windböe 2019 gab es am 10. März mit 101,2 km/h, was Windstärke 10 auf der Beaufort-Skala entspricht. Der März war mit zwölf Tagen mit 8 bis 10 Windstärken ein sehr stürmischer Monat. Insgesamt gab es 2019 einmal Stärke 10, sechsmal Windstärke 9 und achtzehnmal Stärke 8. Den stärksten Sturm gab es am 28. Februar 2010 beim Sturmtief Xynthia mit 122,8 km/h – Orkanstärke 12. Bei Kyrill wurden am 18. Januar 2007 113 km/h gemessen (Windstärke 11).

Sonnenschein: 1722 Stunden in Siegen

Die Sonne schien in Siegen 2019 insgesamt 1722 Stunden. Spitzenjahr seit Bestehen der Station 2003 war 2018 mit 1916 Stunden, am wenigsten Sonne gab es 2010 mit 1374 Stunden. Der Durchschnittswert für Deutschland lag 2019 bei 1800 Stunden, in NRW bei 1715. Am meisten schien die Sonne diesmal in Rheinfelden/Baden-Württemberg mit 2126, am wenigsten in Wittmund/Niedersachsen mit 1432 Stunden.

Sonnenreichste Monate waren Juni mit 293 und August mit 225 Stunden. Dafür schien die Sonne im November nur 33 Stunden. Zum Vergleich: Siegener Rekordmonat war der April 2007 mit 313, Negativ-Rekord hat der Dezember 2017 mit nur sieben Stunden Sonnenschein.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.