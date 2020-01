Allenbach. Werner Moll rechnet mit den Daten seiner Wetterstation in Allenbach: Unterm Strich gab es einen Juni – beziehungsweise seine Wärme – oben drauf.

Wetterbilanz in Allenbach: Auf kalten Mai folgt Rekordhitze

Das Jahr 2019 hatte in Allenbach eine Mitteltemperatur von +9,6°C und lag damit 1,3°C über dem 30-jährigen Mittel der Jahre 1984 bis 2013, das bei +8,3°C liegt. „Es war somit das drittwärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn“, berichtetet Werner Moll, der in Allenbach eine private Wetterbeobachtungsstation betreibt.

Temperaturen

Die Rekordjahre waren 2018 mit +10,1°C sowie 2014 mit +10°C. „Richtig kalte Jahre liegen schon länger zurück“, schreibt Moll und nennt als Beispiele 1985 mit +6,6°C,1996 mit +6,7°C und 1987 mit einer Mitteltemperatur von +6,8°C. Die überdurchschnittliche Wärme im vergangenen Jahr sei gleichzusetzen mit einem kompletten Junimonat zusätzlich zu einem Normaljahr.

Die Temperaturen im Garten in Allenbach bewegten sich zwischen +38,5°C am 25. Juli und -11,6°C am 22. Januar. An 80 Tagen gab es Frosttemperaturen, davon an sieben Tagen Dauerfrost (=Eistage). An 46 Tagen wurde die 25°C-Marke erreicht oder überschritten – das sind für die Statistik Sommertage. 16 dieser warmen Tage haben die 30°C-Marke überschritten und werden als Tropentage bezeichnet.

Niederschläge

An 25 Tagen gab es eine Schneedecke ab einem Zentimeter Höhe, aber nie mehr als die neun Zentimeter am 31. Januar, „was kaum zu einer Rodelpartie reichte“, wie Werner Moll feststellt. Im langjährigen Durchschnitt liegt in Allenbach an 40 Tagen eine Schneedecke. An 182 Tagen gab es Niederschlag, meist Regen, insgesamt 1050 l/m², was 88 % des Normalwerts entspricht.

Die Monate:

Der Januar hatte eine Mitteltemperatur von +0,1°C und lag damit leicht unter dem 30-jährigen Mittel von +0,5°C. Mit 145,4 l/m² Niederschlag an 24 Tagen war er etwas „zu nass“.

Der Februar hatte eine Mitteltemperatur von +3,7°C und lag damit eher auf Märzniveau. Normal ist nur eine Mitteltemperatur von +0,8°C. Mit +20,5°C, gemessen am 26 Februar, wurde ein neuer Februarrekord aufgezeichnet. Trotzdem gab es 23 Frosttage.

Der März war mit seiner Mitteltemperatur von +5,5°C 1,6°C „zu warm“. Mit 161,4 l/m² Regen an 20 Tagen war es der nasseste Monat.

Auch der April lag mit einer Mitteltemperatur von +9,8°C 2°C über dem langjährigen Durchschnitt.. Im langjährigen Mittel beginnt die Schlehenblüte in Allenbach um den 20. April herum, die Blüte des Kirschbaums am 21. April und die Blüte des Klarapfelbaums am 3. Mai. Im Jahr 2019 nun begann die Blüte der Schlehe bereits am 9. April, die des Kirschbaums am 10. und die des Apfelbaums schon am 21. April.

Statistisch ist im Mai ein Frosttag zu erwarten. Im vergangenen Mai gab es fünf, sodass es zu Schäden an Obstbäumen kam. Die Temperaturen lagen zwischen +22,8°C und -1,4°C. Am 4. Mai gab es noch einmal Schneefall.

Der Juni war ein Monat der Rekorde. Er hatte eine Mitteltemperatur von +19,6°C und lag somit 4,6°C über dem langjährigen Mittel. Es war der bisher wärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Erstmal wurde auch eine Höchsttemperatur von +35°C gemessen. 18 Sommertage, davon sechs Tropentage wurden aufgezeichnet. Es gab nur 28,2 l/m² Regen an sieben Tagen, das waren nur 29,4% des langjährigen Mittels

Der Juli brachte mit +38,5°C eine neue Höchsttemperatur. 13 Sommertage, davon fünf Tropentage wurden aufgezeichnet.

Auch die Mitteltemperatur des Augusts lag 1,5°C über dem langjährigen Mittel und erbrachte einen Wert von +17,8°C. Wie im Juli wurde die 25°C-Marke 13 Mal überschritten.

Der September 2019 war mit einer Mitteltemperatur von +12,7° C in etwa normal warm.

Der Oktober war mit einer Mitteltemperatur von +9,9°C etwa 1,3°C zu warm.

Der November hatte eine Mitteltemperatur von +4,3°C und war damit durchschnittlich warm. An 18 Tagen gab es Niederschlag mit einer Menge von 111,3 l/m².

Der Dezember hatte eine Mitteltemperatur von +2,9°C und lag somit 1,4°C über dem langjährigen Durchschnitt. Mit 131,6 l/m² Niederschlag an 19 Tagen wurde der langjährige Durchschnitt von 142 l/m² etwas unterschritten.

