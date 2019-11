Siegen. Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen für die Siegener beim Geschenkekauf vor Weihnachten nur untergeordnete Rolle – vor allem für die Jüngeren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsgeschenke: Siegener kaufen nicht sehr nachhaltig

Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen beim Geschenkekauf vor Weihnachten nur eine untergeordnete Rolle. Überraschend ist vor allem, dass die jüngeren Generationen offenbar wenig Wert auf einen umwelt- und ressourcenschonenden Einkauf in der Adventszeit legen. Das ergab eine von der FOM Hochschule für Ökonomie und Management durchgeführte Umfrage unter bundesweit rund 62.000 Personen zwischen 12 und 99 Jahren. In Siegen wurden 800 Menschen befragt.

Die Umfrage

Zum Thema Nachhaltigkeit hatten die Forscher die Bedeutung umweltfreundlicher Materialien (etwa Holz statt Plastik), die Verwendung gesundheitsschonender Lacke und Farben, Ökosiegel, biologische Herstellung und die Recyclingfähigkeit von Produkten zusammengefasst. Auf die Frage, ob diese Kriterien Einfluss auf den Geschenkekauf ausübten, gaben 74 Prozent der 12- bis 22-jährigen Siegenerinnen und Siegener an, dass dies für sie keine Rolle spiele.

In der Generation Y (23-38 Jahre) sagten dies noch 67 Prozent, bei den 39- bis 54-Jährigen ebenfalls mehr als Hälfte (58 %). Insgesamt 64 Prozent aller Siegener Befragten zwischen 12 und 99 Jahren gaben an, ihre Geschenke wie gewohnt in Geschenkpapier zu verpacken.

Die Käufe

Die Hitliste der Geschenke ist 2019 im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant. Jeder zweite Siegener verschenkt zu Heiligabend Gutscheine (51 %), gefolgt von Spielwaren und Büchern (jeweils 45 %), Konzert- bzw. Theaterkarten und Kosmetik (jeweils 44 %).

Weit abgeschlagen liegen hingegen eher traditionelle Geschenke wie Hausrat bzw. Porzellan (17 %) Heimtextilien (16 %) und Lederwaren (15 %). Durchschnittlich beabsichtigt jeder Siegener, in diesem Jahr rund 456 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben – knapp 20 Euro unter dem Bundesdurchschnitt (rund 475 Euro).

Das Internet

Persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind bei den Siegenern die wichtigsten Informationsquellen für den Geschenkekauf (59 %), deutlich vor Social Media (22 %). Das Internet ist als Kaufplattform aber weiterhin angesagt: Bei den 12- bis 22-Jährigen geben 91 Prozent an, die Bestellung im Internet zu tätigen. Mehr als die Hälfte aller befragten Siegener zwischen 12 und 99 Jahren kauft die Geschenke aber auch noch im Fachgeschäft in der Stadt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.