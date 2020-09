Weidenau: Programm für Kirchenmusik in St. Josef steht

Weidenau. Das Kirchmusik-Programm für die zweite Jahreshälfte in der St. Joseph Kirche in Weidenau steht. Durch Corona wurden einige Punkte umgeplant.

Das Halbjahresprogramm für die 2. Jahreshälfte 2020 „Kirchenmusik in St. Joseph im Dekanat Siegen“ ist unter Berücksichtigung der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nun erschienen.

Auf das Eröffnungskonzert der Siegener Orgelwochen mit dem Paderborner Domorganisten Tobias Aehlig in St. Joseph folgt am 25. Oktober um 17 Uhr ein Konzert mit dem Ensemble „Concert Royal Köln“ mit Karla Schröter an der Barockoboe und Willi Kronenberg an der Orgel.

Zum Gedenken an das 250. Geburtsjahr von Ludwig van Beethoven erklingen am 22. November um 17 Uhr Werke des Jubilars in der Bearbeitung für Orgel von Dr. Christian Vorbeck, Dekanatskirchenmusiker im Dekanat Hagen-Witten und Orgelsachverständiger auch für das Dekanat Siegen.

Adventskonzert des Kammerchor Weidenau abgesagt

Der Kammerchor Weidenauh musste sein geplantes Adventskonzert mit Orchester leider absagen. Stattdessen findet ein adventliches Konzert in kleiner Besetzung unter Beteiligung eines Streichquartetts der Siegener Camerata und Patrick Federhen an der Oboe am 13. Dezember um 17 Uhr statt.

Anstelle des „Offenen Singens von Weihnachtsliedern“ mit dem Kammerchor Weidenau und der Gruppe Neues Geistliches Lied wird am Sonntag, 27. Dezember, um 17 Uhr ein Konzert mit weihnachtlicher Orgel- und Instrumentalmusik mit Sohei Takahata an der Violine und Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange an der Orgel geboten.

Matinéen werden fortgesetzt

Die Chöre von Helga Maria Lange proben in der Kirche St. Joseph. Mitglieder des Kammerchores Weidenau bereiten sich auf die Gestaltung des Hochamtes zum Kirchweihfest am 15. November um 9.45 Uhr in St. Joseph vor. Die traditionelle Reihe der Matinéen, die in der Regel am zweiten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst in St. Joseph ab 10.45 stattfindet, wird am 11. Oktober von Helga Maria Lange mit Werken von J.S. Bach, F. Mendelssohn. L. Couperin und D. Buxtehude fortgesetzt.

Am 8. November ist Dekanatskirchenmusiker Dr. Jürgen Seufert aus Olpe an der Orgel zu hören, und am 20. Dezember erklingt das Bläserensemble pian e forte in kleiner Besetzung.

Reservierung: 0160/4113355.

