Weidenau: Ladendiebin flüchtet und lässt Kind zurück

Weidenau. Die Polizei fahndet nach einer Ladendiebin, die die Mitarbeiterin eines Baumarkts in Weidenau verletzt hat.

Eine flüchtende Ladendiebin hat die 60-jährige Mitarbeiterin des Obi-Baumarktes in Weidenau verletzt. Die Mitarbeiterin hatte am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein Paar beobachtet: Der Mann packte Einkäufe in einen Einkaufswagen, die etwa 30 Jahre alte Frau verstaute Waren in ihre mitgeführte Tasche. Nach kurzer Zeit trennen sich die beiden. Die Frau ging mit ihrem Kleinkind an der Hand und den in der Tasche versteckten Sachen durch die Kasse nach draußen.

Dort wurde die Ladendiebin von der 60-Jährigen angesprochen. Gegen den Versuch, sie festzuhalten, wehrte sich die Frau handfest und schlug auf die Mitarbeiterin des Marktes ein. Sie flüchtete über den Parkplatz Richtung Bismarckstraße. Dabei ließ sie das Kind im Eingangsbereich des Baumarktes zurück. Die flüchtende Ladendiebin versteckte sich zunächst in einem Gebüsch nahe der Wohnhäuser im Bereich der Straße Münkershütten. Passanten verständigten die Polizei.

Mann flüchtet mit Kind in Auto

Die Mitarbeiterin der im Baumarkt gelegenen Filiale einer Bäckerei beobachtete, wie das etwa dreijährige Kind wird von dem ungefähr 40-jährigen Mann, der sich noch im Markt befand, abgeholt wurde. Beide gehen zu einem geparkten Pkw in der Nähe der Burger-King-Filiale und fahren mit diesem weg. Die Verkäuferin der Bäckerei kann sich das Kennzeichen merken. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

