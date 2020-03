Wegen starker Regenfälle: Land unter im südlichen Siegerland

Südsiegerland. Flüsse und Bäche im Südsiegerland sind über die Ufer getreten, in Burbach-Würgendorf tritt die Heller über die Ufer und überflutet Grundstücke.

Großeinsatz für die Feuerwehren im Südsiegerland: Die starken Regenfälle haben Flüsse und Bäche stark ansteigen lassen.

Schon am frühen Mittwochmorgen wurde der Löschzug Würgendorf alarmiert, in der Dillenburger Straße war die Heller über die Ufer getreten und hatte die Grundstücke an der Straße in wahre Seenlandschaften verwandelt – fast einen halben Meter hoch stand an manchen Stellen das Wasser. Ein Spielplatz wurde überflutet, eine Garage lief voll. Die Würgendorfer Feuerwehr sicherte das Grundstück mit Sandsäcken vor einem weiteren Anstieg des Wassers, ein Trupp räumte mit dem Besitzer die Garage leer, weitere Feuerwehrleute pumpten das Wasser ab.

Wasser fließt in Burbach-Würgendorf über die Bahngleise

Wenig später kamen weitere Einsätze wegen Wasser in Kellerräumen hinzu, der Würgendorfer Bahnhof war trockenen Fußes nicht mehr zu erreichen, das Wasser floss sogar über die Bahngleise. Die Brücke am Verbindungsweg zwischen Dillenburger Straße und Höhgarten war nicht mehr passierbar.

Starke Regenfälle- Land unter im südlichen Siegerland Starke Regenfälle- Land unter im südlichen Siegerland Flüsse und Bäche im Südsiegerland sind über die Ufer getreten, in Burbach-Würgendorf tritt die Heller über die Ufer und überflutet Grundstücke. Foto: Jürgen Schade

Weiter südlich machte sich auch der Burbacher Löschzug einsatzbereit und füllte Sandsäcke. Die Wahlbacher Feuerwehr wurde zum Hochwassereinsatz in die Gilsbacher Straße gerufen. In Neunkirchen mussten die Feuerwehren Neunkirchen und Salchendorf ausrücken.

