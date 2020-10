Warnstreik: Busse in Siegen und Umland Donnerstag betroffen

Siegen-Wittgenstein. Die Busfahrerinnen und Busfahrer der VWS in Siegen und Umgebung sind Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Übersicht der betroffenen Linien:

Am Donnerstag, 8. Oktober, ist das Fahrpersonal der Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS) in der aktuellen Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen von den daraus resultierenden Bus-Ausfällen sind eine Vielzahl von Linien im Siegerland, die Auswirkungen auf die Fahrten in den einzelnen Kommunen sind dabei allerdings unterschiedlich stark.

Um die Auswirkungen für die Kunden möglichst gering zu halten, wurden insbesondere die Fahrten, die dem Ausbildungsverkehr dienen, mit Personal von Auftragsunternehmen besetzt, teilt die VWS mit. Ausfälle von Linienfahrten sollen möglichst auf Fahrten begrenzt sein, die nicht dem Ausbildungsverkehr dienen.

Für Kunden ist am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 und 16 Uhr eine Infohotline eingerichtet: 0271/3181-4010. Je nach Menge der Anrufe kann es dabei zu Wartezeiten kommen, heißt es weiter: „Hierfür bitten wir um Verständnis.“

Die vom Warnstreik betroffenen Linien in Siegen und Umgebung

Siegen: R10, R12, R13, R14, R25, R37, R38, R39, R40 und alle Citybuslinien außer C134.

Kreuztal: R10 und R11.

Freudenberg: R37, R38, R39, R40, L151, L152 und A350.

Wilnsdorf: R12, R13, R14 und R25.

Hilchenbach: R11.

Burbach: R25.

Die Wittgensteiner Kommunen sowie Neunkirchen sind vom ÖPNV-Streik betroffen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fahrten, die wegen Warnstreik im Siegerland ausfallen

Linie – Abfahrt – von – nach – Ankunft

A 350 11:30 Büschergrund Büschen Oberfischbach Ort 11:48

A 350 11:46 Oberfischbach Ort Freudenberg Morer Platz 11:56

A 353 13:37 Weidenau ZOB Geisweid ZOB 13:48

A 646 15:40 Siegen Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Siegen Z O B 15:53

A 646 15:40 Siegen Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Siegen Breitenbach Kapelle 16:05

A 649 12:50 Siegen Waldorfschule Kolpingstr Siegen Z O B 13:04

A 649 14:50 Siegen Waldorfschule Kolpingstr Siegen Z O B 15:04

C 100 6:16 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 6:44

C 100 7:01 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 7:29

C 100 11:16 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 11:44

C 100 16:46 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 17:14

C 100 18:46 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 19:14

C 100 19:46 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 20:14

C 100 20:46 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 21:14

C 100 21:46 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 22:14

C 100 5:48 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 6:14

C 100 10:48 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 11:14

C 100 12:18 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 12:44

C 100 15:18 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 15:44

C 100 16:18 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 16:44

C 100 18:18 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 18:44

C 100 19:18 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 19:44

C 100 20:18 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 20:44

C 100 21:18 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 21:44

C 101 5:53 Oberschelden Dorfwiese Siegen Z O B 6:29

C 101 10:54 Oberschelden Dorfwiese Siegen Z O B 11:29

C 101 17:54 Oberschelden Dorfwiese Siegen Z O B 18:29

C 101 13:08 Siegen Z O B Oberschelden Dorfwiese 13:39

C 101 15:31 Siegen Z O B Gosenbach Ortsmitte 15:57

C 101 17:01 Siegen Z O B Oberschelden Dorfwiese 17:32

C 101 23:01 Siegen Z O B Oberschelden Dorfwiese 23:32

C 102 6:26 Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen Z O B 6:39

C 102 10:26 Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen Z O B 10:39

C 102 22:26 Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen Z O B 22:39

C 102 6:14 Siegen Z O B Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus 6:26

C 102 7:36 Siegen Z O B Siegen Fischerweg 7:48

C 102 10:14 Siegen Z O B Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus 10:26

C 102 22:14 Siegen Z O B Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus 22:26

C 103 6:44 Siegen Seilereiweg Siegen Z O B 6:59

C 103 7:44 Siegen Seilereiweg Siegen Z O B 7:59

C 103 9:44 Siegen Seilereiweg Siegen Z O B 9:59

C 103 14:44 Siegen Seilereiweg Siegen Z O B 14:59

C 103 9:02 Siegen Z O B Siegen Seilereiweg 9:14

C 103 15:02 Siegen Z O B Siegen Seilereiweg 15:14

C 104 9:14 Siegen Seilereiweg Siegen Z O B 9:29

C 104 15:14 Siegen Seilereiweg Siegen Z O B 15:29

C 104 6:30 Siegen Z O B Siegen Seilereiweg 6:44

C 104 7:30 Siegen Z O B Siegen Seilereiweg 7:44

C 104 9:30 Siegen Z O B Siegen Seilereiweg 9:44

C 104 14:30 Siegen Z O B Siegen Seilereiweg 14:44

C 105 15:24 Siegen Z O B Weidenau ZOB 15:50

C 105 18:24 Siegen Z O B Weidenau ZOB 18:50

C 105 6:09 Weidenau ZOB Siegen Z O B 6:36

C 105 7:14 Weidenau ZOB Siegen Z O B 7:41

C 105 11:39 Weidenau ZOB Siegen Z O B 12:06

C 105 12:39 Weidenau ZOB Siegen Z O B 13:06

C 105 14:39 Weidenau ZOB Siegen Z O B 15:06

C 105 16:09 Weidenau ZOB Siegen Z O B 16:36

C 105 17:09 Weidenau ZOB Siegen Z O B 17:36

C 106 6:32 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 7:14

C 106 7:27 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 8:12

C 106 10:02 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 10:46

C 106 13:32 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 14:11

C 106 15:02 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 15:46

C 106 18:02 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 18:46

C 106 23:02 Siegen Z O B Weidenau Uni (AR) 23:46

C 106 7:20 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 7:58

C 106 8:20 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 8:58

C 106 10:50 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 11:26

C 106 11:25 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 12:04

C 106 14:20 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 14:58

C 106 15:50 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 16:26

C 106 18:50 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 19:26

C 106 23:50 Weidenau Uni (AR) Siegen Z O B 0:26

C 106 5:59 Weidenau ZOB Siegen Z O B 6:26

C 107 5:39 Siegen Z O B Weidenau ZOB 6:07

C 107 8:39 Siegen Z O B Weidenau ZOB 9:07

C 107 11:09 Siegen Z O B Weidenau ZOB 11:35

C 107 12:09 Siegen Z O B Weidenau ZOB 12:35

C 107 13:09 Siegen Z O B Weidenau ZOB 13:35

C 107 14:09 Siegen Z O B Weidenau ZOB 14:35

C 107 15:39 Siegen Z O B Weidenau ZOB 16:07

C 107 16:39 Siegen Z O B Weidenau ZOB 17:07

C 107 22:09 Siegen Z O B Weidenau ZOB 22:43

C 107 14:24 Weidenau ZOB Siegen Z O B 14:53

C 107 15:54 Weidenau ZOB Siegen Z O B 16:21

C 107 21:44 Weidenau ZOB Siegen Z O B 22:11

C 107 22:44 Weidenau ZOB Siegen Z O B 23:11

C 109 6:43 Kaan-M Ortsmitte Siegen Breitenbach Kapelle 6:55

C 109 6:58 Siegen Breitenbach Kapelle Siegen Z O B 7:23

C 111 5:37 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 6:02

C 111 6:07 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 6:32

C 111 6:37 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 7:02

C 111 7:37 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 8:02

C 111 11:07 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 11:32

C 111 13:07 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 13:32

C 111 14:07 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 14:32

C 111 14:37 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 15:02

C 111 16:07 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 16:32

C 111 18:37 Siegen Z O B Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. 19:02

C 111 6:04 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 6:29

C 111 6:34 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 6:59

C 111 7:04 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 7:29

C 111 8:04 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 8:29

C 111 11:34 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 11:59

C 111 13:34 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 13:59

C 111 14:34 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 14:59

C 111 15:04 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 15:29

C 111 16:34 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 16:59

C 111 19:04 Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. Siegen Z O B 19:29

C 112 5:50 Siegen Z O B Siegen Z O B 6:23

C 112 7:25 Siegen Z O B Siegen Z O B 7:56

C 113 13:35 Gosenbach Kreuzberg Siegen Heidenberg 13:43

C 113 13:59 Gosenbach Ortsmitte Siegen Z O B 14:20

C 113 15:59 Gosenbach Ortsmitte Siegen Z O B 16:20

C 113 13:39 Oberschelden Dorfwiese Siegen Z O B 14:01

C 113 14:33 Oberschelden Dorfwiese Siegen Z O B 14:55

C 113 17:33 Oberschelden Dorfwiese Siegen Z O B 17:55

C 113 23:33 Oberschelden Dorfwiese Siegen Z O B 23:55

C 113 21:06 Siegen Achenbach Ort Siegen Z O B 21:20

C 113 5:31 Siegen Z O B Oberschelden Dorfwiese 5:51

C 113 10:31 Siegen Z O B Oberschelden Dorfwiese 10:54

C 113 17:31 Siegen Z O B Oberschelden Dorfwiese 17:54

C 114 5:15 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 5:28

C 114 6:56 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 7:09

C 114 7:15 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 7:28

C 114 8:13 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 8:28

C 114 9:45 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 9:58

C 114 14:30 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 14:43

C 114 14:45 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 14:58

C 114 15:15 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 15:28

C 114 17:00 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 17:13

C 114 17:30 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 17:43

C 114 18:00 Siegen Fischbacherberg Wende Siegen Z O B 18:13

C 114 4:59 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 5:14

C 114 6:41 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 6:56

C 114 6:59 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 7:14

C 114 7:59 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 8:11

C 114 9:29 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 9:44

C 114 14:14 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 14:29

C 114 14:29 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 14:44

C 114 14:59 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 15:14

C 114 16:44 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 16:59

C 114 17:14 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 17:29

C 114 17:44 Siegen Z O B Siegen Fischbacherberg Wende 17:59

C 116 5:30 Siegen Z O B Weidenau ZOB 5:59

C 116 9:30 Siegen Z O B Weidenau ZOB 9:59

C 116 16:30 Siegen Z O B Weidenau ZOB 16:59

C 116 19:30 Siegen Z O B Weidenau ZOB 19:59

C 116 22:30 Siegen Z O B Weidenau ZOB 22:59

C 116 10:00 Weidenau ZOB Siegen Z O B 10:28

C 116 17:00 Weidenau ZOB Siegen Z O B 17:28

C 116 20:00 Weidenau ZOB Siegen Z O B 20:28

C 116 23:00 Weidenau ZOB Siegen Z O B 23:28

C 117 13:35 Seelbach Sonnenhangschule Siegen Z O B 14:04

C 117 6:13 Siegen Z O B Trupbach Wende 6:27

C 117 6:51 Siegen Z O B Trupbach Wende 7:08

C 117 8:13 Siegen Z O B Trupbach Wende 8:32

C 117 13:05 Siegen Z O B Seelbach Sonnenhangschule 13:35

C 117 6:30 Trupbach Wende Siegen Z O B 6:49

C 117 7:08 Trupbach Wende Siegen Z O B 7:22

C 117 8:33 Trupbach Wende Siegen Z O B 8:52

C 130 7:26 Geisweid Freibad Siegen Z O B 7:51

C 130 16:52 Geisweid Freibad Siegen Z O B 17:21

C 130 19:26 Geisweid Freibad Siegen Z O B 19:51

C 130 20:26 Geisweid Freibad Siegen Z O B 20:51

C 130 6:53 Siegen Z O B Geisweid Freibad 7:26

C 130 16:23 Siegen Z O B Geisweid Freibad 16:52

C 130 18:53 Siegen Z O B Geisweid Freibad 19:26

C 130 19:53 Siegen Z O B Geisweid Freibad 20:26

C 132 14:05 Geisweid ZOB Geisweid ZOB 14:34

C 133 14:01 Buchen Löschteich Geisweid ZOB 14:10

C 133 19:49 Buchen Löschteich Geisweid ZOB 19:58

C 133 20:49 Buchen Löschteich Geisweid ZOB 20:58

C 133 13:50 Geisweid ZOB Buchen Löschteich 14:01

C 133 19:35 Geisweid ZOB Buchen Löschteich 19:46

C 133 20:35 Geisweid ZOB Buchen Löschteich 20:46

C 135 19:02 Geisweid ZOB Obersetzen Ortsmitte 19:10

C 135 20:02 Geisweid ZOB Obersetzen Ortsmitte 20:10

C 135 19:12 Obersetzen Ortsmitte Geisweid ZOB 19:17

C 135 20:12 Obersetzen Ortsmitte Geisweid ZOB 20:17

C109 7:23 Kaan-M Ortsmitte Siegen Breitenbach Kapelle 7:35

C109 7:35 Siegen Breitenbach Kapelle Siegen Z O B 8:00

C116 15:30 Siegen Z O B Weidenau Z O B 15:59

C116 16:00 Weidenau ZOB Siegen Z O B 16:28

L 151 9:10 Freudenberg Morer Platz Freudenberg Morer Platz 9:30

L 151 10:10 Freudenberg Morer Platz Freudenberg Morer Platz 10:30

L 151 11:10 Freudenberg Morer Platz Freudenberg Morer Platz 11:30

L 151 14:10 Freudenberg Morer Platz Freudenberg Morer Platz 14:30

L 151 15:30 Freudenberg Morer Platz Freudenberg Morer Platz 15:50

L 152 18:45 Bethesda Krankenhaus Freudenberg Morer Platz 18:51

L 152 18:39 Freudenberg Morer Platz Bethesda Krankenhaus 18:43

R 10 5:32 Burgholdinghausen Siegen Z O B 6:27

R 10 7:16 Burgholdinghausen Siegen Z O B 8:14

R 10 10:02 Burgholdinghausen Siegen Z O B 10:57

R 10 12:02 Burgholdinghausen Siegen Z O B 12:57

R 10 13:32 Burgholdinghausen Siegen Z O B 14:27

R 10 15:02 Burgholdinghausen Siegen Z O B 15:57

R 10 16:02 Burgholdinghausen Siegen Z O B 16:57

R 10 16:32 Burgholdinghausen Siegen Z O B 17:27

R 10 17:02 Burgholdinghausen Siegen Z O B 17:57

R 10 21:02 Burgholdinghausen Siegen Z O B 21:57

R 10 22:02 Burgholdinghausen Siegen Z O B 22:57

R 10 18:00 Kreuztal Ernsdorf Busbahnhof Siegen Z O B 18:41

R 10 19:00 Kreuztal Ernsdorf Busbahnhof Siegen Z O B 19:41

R 10 20:00 Kreuztal Ernsdorf Busbahnhof Siegen Z O B 20:41

R 10 10:36 Kreuztal P+R Bahnhof Siegen Z O B 11:11

R 10 11:36 Kreuztal P+R Bahnhof Siegen Z O B 12:11

R 10 14:36 Kreuztal P+R Bahnhof Siegen Z O B 15:11

R 10 16:36 Kreuztal P+R Bahnhof Siegen Z O B 17:11

R 10 19:36 Kreuztal P+R Bahnhof Siegen Z O B 20:11

R 10 21:06 Kreuztal P+R Bahnhof Siegen Z O B 21:41

R 10 4:31 Siegen Z O B Burgholdinghausen 5:31

R 10 6:16 Siegen Z O B Burgholdinghausen 7:16

R 10 6:47 Siegen Z O B Kreuztal P+R Bahnhof 7:13

R 10 8:46 Siegen Z O B Kreuztal P+R Bahnhof 9:26

R 10 9:01 Siegen Z O B Burgholdinghausen 10:01

R 10 9:46 Siegen Z O B Kreuztal P+R Bahnhof 10:26

R 10 11:01 Siegen Z O B Burgholdinghausen 12:01

R 10 12:31 Siegen Z O B Burgholdinghausen 13:31

R 10 12:46 Siegen Z O B Kreuztal P+R Bahnhof 13:26

R 10 14:01 Siegen Z O B Burgholdinghausen 15:01

R 10 14:46 Siegen Z O B Kreuztal P+R Bahnhof 15:26

R 10 15:01 Siegen Z O B Burgholdinghausen 16:01

R 10 15:31 Siegen Z O B Burgholdinghausen 16:31

R 10 16:01 Siegen Z O B Burgholdinghausen 17:01

R 10 17:16 Siegen Z O B Kreuztal Ernsdorf Busbahnhof 18:00

R 10 17:46 Siegen Z O B Kreuztal P+R Bahnhof 18:26

R 10 18:16 Siegen Z O B Kreuztal Ernsdorf Busbahnhof 19:00

R 10 19:16 Siegen Z O B Kreuztal Ernsdorf Busbahnhof 20:00

R 10 20:01 Siegen Z O B Burgholdinghausen 21:01

R 10 21:01 Siegen Z O B Burgholdinghausen 22:01

R 11 10:01 Helberhausen Kreuztal P+R Bahnhof 10:35

R 11 14:01 Helberhausen Kreuztal P+R Bahnhof 14:35

R 11 16:01 Helberhausen Kreuztal P+R Bahnhof 16:35

R 11 11:03 Hilchenbach Freibad Kreuztal P+R Bahnhof 11:35

R 11 19:03 Hilchenbach Freibad Kreuztal P+R Bahnhof 19:35

R 11 7:14 Kreuztal P+R Bahnhof Allenbach Stift Keppel 7:37

R 11 9:26 Kreuztal P+R Bahnhof Helberhausen 10:00

R 11 10:26 Kreuztal P+R Bahnhof Hilchenbach Freibad 10:57

R 11 13:26 Kreuztal P+R Bahnhof Helberhausen 14:00

R 11 15:26 Kreuztal P+R Bahnhof Helberhausen 16:00

R 11 18:26 Kreuztal P+R Bahnhof Hilchenbach Freibad 18:57

R 12 9:35 Neunkirchen Postamt Siegen Z O B 10:38

R 12 17:35 Neunkirchen Postamt Siegen Z O B 18:38

R 12 5:31 Siegen Z O B Unterwilden Wende 6:23

R 12 7:21 Siegen Z O B Wilnsdorf Buswende 7:49

R 12 7:31 Siegen Z O B Unterwilden Wende 8:23

R 12 8:31 Siegen Z O B Neunkirchen Postamt 9:33

R 12 11:31 Siegen Z O B Unterwilden Wende 12:23

R 12 16:31 Siegen Z O B Neunkirchen Postamt 17:33

R 12 6:43 Unterwilden Wende Siegen Z O B 7:35

R 12 8:46 Unterwilden Wende Siegen Z O B 9:38

R 12 12:46 Unterwilden Wende Siegen Z O B 13:38

R 13 7:03 Siegen Z O B Wilnsdorf Buswende 8:00

R 13 7:51 Wilnsdorf Buswende Siegen Z O B 8:38

R 13 8:01 Wilnsdorf Buswende Siegen Z O B 8:58

R 14 8:02 Eisern Obersdorfer Str Siegen Z O B 8:28

R 14 21:04 Obersdorf Wende Siegen Z O B 21:28

R 14 7:32 Siegen Z O B Eisern Obersdorfer Str 7:55

R 14 20:32 Siegen Z O B Obersdorf Wende 20:53

R 16 12:48 Deuz Ortsmitte Siegen Z O B 13:25

R 16 14:43 Deuz Ortsmitte Siegen Z O B 15:20

R 16 16:57 Hainchen Südstraße Siegen Z O B 17:53

R16 13:25 Siegen Z O B Deuz Ortsmitte 14:04

R 16 15:55 Siegen Z O B Hainchen Südstraße 16:49

R 16 22:55 Siegen Z O B Hainchen Südstraße 23:55

R 25 19:03 Burbach Post/Bahnhof Siegen Z O B 19:58

R 25 18:03 Siegen Z O B Burbach Post/Bahnhof 18:59

R 37 12:17 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 12:57

R 37 16:17 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 16:57

R 37 20:17 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 20:57

R 37 13:32 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 14:09

R 37 19:32 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 20:09

R 37 17:32 Siegen Z O B Freudenberg Mórer Platz 18:09

R 38 7:02 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 7:27

R 38 13:02 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 13:29

R 38 6:32 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 6:56

R 38 15:02 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 15:26

R 38 17:02 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 17:26

R 38 18:02 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 18:26

R 39 5:17 Niederfischbach Bahnhofstr. Siegen Z O B 5:44

R 39 17:47 Niederfischbach Bahnhofstr. Siegen Z O B 18:14

R 39 18:47 Niederfischbach Bahnhofstr. Siegen Z O B 19:14

R 39 4:47 Siegen Z O B Niederfischbach Bahnhofstr. 5:14

R 39 17:17 Siegen Z O B Niederfischbach Bahnhofstr. 17:44

R 39 18:17 Siegen Z O B Niederfischbach Bahnhofstr. 18:44

R 40 11:52 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 12:28

R 40 13:46 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 14:28

R 40 18:52 Freudenberg Morer Platz Siegen Z O B 19:28

R 40 10:02 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 10:37

R 40 13:02 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 13:37

R 40 20:02 Siegen Z O B Freudenberg Morer Platz 20:37