Warmer November in Siegen: Der Winter kommt erst zum Schluss

Willi Bürger hat die Daten der Wetterstation an der Realschule am Oberen Schloss in Siegen ausgewertet: „Der November 2020 war wieder zu warm, erst die letzten Tage brachten uns winterliche Temperaturen. Er war wieder viel zu trocken und die Sonne lachte häufig vom Himmel. Einen Wintereinbruch gab es erst in den letzten Stunden des Monats.“

Die Durchschnittstemperatur betrug 6° Grad und damit 1,3° mehr als im 30-Jahre- Durchschnitt (4,7°). Wärmster November war 1994 mit 7,7°, kältester 1985 mit 0,8°. Wärmster Tag war der 2. mit 15,9° im Schnitt. An diesem Tag wurde auch die Monatshöchsttemperatur von 20,6° gemessen. Kältester Tag war der 30. mit -2,2° im Tagesschnitt, Tiefsttemperatur war am 30. mit -7,9°, am Boden mit -12,4°. Es gab zehn Frosttage mit Temperaturen zeitweise unter 0°, ein Eistag – ganztägig unter 0° – wurde am 29. knapp verpasst. Im 30-Jahre-Schnitt hat der November 5,1 Frost-, aber keinen Eistag.

Alle Monate des Jahres 2020 waren in Siegen zu trocken – bis auf zwei

29,5 Liter/m 2 Regen auf 15 Tage verteilt – 72,2 Liter weniger als der 30-Jahre-Durchschnitt (101,7). Es fielen nur 29 % des Durchschnittsniederschlags. 1977 regnete es 195 Liter, 2011 nur 2 im ganzen Monat. Höchster Tagesniederschlag: 6,6 Liter am 16. Außer Februar und Oktober waren bisher alle Monate 2020 zu trocken. In den letzten Novemberstunden fiel zum meteorologischen Winterbeginn erster Schnee.

Die höchste Geschwindigkeit wurde am 2. gemessen: 17,2 Meter/Sekunde (62 km/h, Windstärke 8). Dieser Wert wurde sonst nicht mehr erreicht. Die Sonne schien sehr gute 93 Stunden. Nur 2011 gab es mit 124 Stunden noch mehr, 2007 dagegen nur 12. NRW-Schnitt 2020: 100 Stunden.

Die drei Herbstmonate in Siegen: überdurchschnittlich warm

Der meteorologische Herbst 2020 lag bei den Temperaturen mit 10° wie zuvor schon Frühling und Sommer 1° über dem 30-Jahres-Schnitt, alle drei Herbstmonate waren überdurchschnittlich warm. Der Niederschlag (183,3 Liter) lag deutlich unter dem Durchschnitt von 280 Litern, es fielen etwa 65 % des durchschnittlichen Regens. Im Oktober regnete es mehr, im September und November deutlich zu wenig. Die Sonne schien im Herbst 344 Stunden – September und November waren besonders sonnenscheinreich. Der Durchschnitt der letzten Jahre in Deutschland: 311 Stunden.

In jedem Herbstmonat gab es einmal Windstärke 8 (62 bzw. 67 km/h). Im September gab es noch sieben Sommertage über 25°, sogar zwei Heiße Tage über 30°; im November waren es die zehn Frosttage. Fazit: Der Herbst 2020 war wiederum zu warm, zu trocken, die Sonne schien überdurchschnittlich.

